Mark William Calaway, conocido en la WWE como The Undertaker, ha dejado a millones de sus seguidores con el corazón en la mano tras las revelaciones que brindó en el cuarto capítulo del documental ‘Undertaker: The Last Ride’. Sus declaraciones se han publicado en YouTube y no tardaron en volverse viral en las diferentes redes sociales.

Y es que el luchador de la WWE sorprendió a todos al contar que durante su último combate contra Goldberg (en junio de 2019), consideró que su vida corrió peligro, pues casi termina con el cuello fracturado tras la mala ejecución de un movimiento.

The Undertaker y Goldberg se enfrentaron en el marco del evento Super ShowDown en Arabia Saudita. Esta era la primera vez que ambas leyendas de la WWE (World Wrestling Entertainment) se enfrentaban en la historia y le sirvió al ‘enterrador’ para plantear su futuro en la lucha libre.

En un video viral de YouTube, se puede apreciar como resultaba muy difícil para ambos peleadores sobrellevar la actuación en el ring, por lo que se produjo una serie de fallas que provocaron que ambos corran verdaderos riesgos físicos en las derribadas.

“Mis reacciones luego de la pelea...la mirada abatida en mi rostro. Ahí estaba porque yo me sentía acongojado. Eso estuvo muy cerca de ser catastrófico. Durante el largo viaje de regreso a EE.UU. la espalda me molestaba”, contó.

“Y pensé ‘quizás ya es hora, estoy exhausto’. Tengo una mujer e hijos, y estaba corriendo el riesgo de una lesión permanente. Todas esas cosas comienzan a pasarte por la cabeza cuando algo así sucede. Realmente necesitaba echarle una mirada honesta sobre esto y evaluar dónde me encuentro”, manifestó The Undertaker en el documental de la WWE Network.

VIDEO RECOMENDADO

Joven con parálisis cerebral logró levantar barra olímpica y dejó este momento viral

Joven con parálisis cerebral logró levantar barra olímpica y dejó este momento viral

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral