Sin razón lógica aparente, un sujeto se dio a la labor de robar cables de señalización del Tren Sarmiento en Buenos Aires, Argentina, el cual produjo una explosión en medio de las vías. El video se hizo tendencia en redes sociales como YouTube, pero también en medios de comunicación, donde muchos se preguntan por el paradero del sujeto.

Un robo que salió mal

La explosión causó gran conmoción entre los presentes y muchos pensaron que el sujeto salió lastimado, pero, de pura casualidad salvó la vida; sin embargo, las autoridades aseguran que los daños provocados costarán poco más de 6 mil dólares en ser reparados.

El hecho tuvo lugar al promediar las 3 de la tarde y cuando la falla se dio, trabajadores de la empresa se dieron a la labor de actuar de forma rápida, apagando con éxito el cortocircuito.

El ladrón no pudo robar los cables de señalización, pero eso no impidió que su intento fallido ocasionara daños que, no solo pudieron afectar a otras personas (y usuarios), sino a él mismo también. Para su mala suerte, todo quedó registrado en video por medio de las cámaras de seguridad.

Intenciones que no han sido determinadas

Los videos, propiedad del Comando Trenes Seguros, muestran al joven cruzando entre las vías, luego se agacha, notamos que porta un cuchillo, arma blanca con la cual se dio a la tarea de cortar los cables de alta tensión.

Tras esto, lo que sucede es que tiene lugar una explosión la cual, casi de inmediato, provoca un incendio, obligando al delincuente a dejar la escena rápidamente, pero cometiendo el error de dejar el cuchillo en los alrededores. Poco tiempo después llegarían al lugar los agentes de seguridad.

El costo de los daños y una denuncia en proceso

Lo que las autoridades han informado es que el daño incluye 21 metros de cables de 240 milímetros, a la vez que un núcleo de impedancia. Para reparar todo esto, se necesitará un monto de 6 mil 135 dólares.

Trenes Argentinos aseguró que ha presentado la respectiva denuncia a la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires para abrir la investigación correspondiente, la misma que debería dar no solo con la identificación, sino también con el paradero del delincuente.