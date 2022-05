El sábado que pasó un nuevo suceso confirmó que en Bogotá la inseguridad ciudadana es latente. En esta ocasión, dos delincuentes fueron atropellados por un sujeto al que habían asaltado hace unos instantes.

En el barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero, dos delincuentes a bordo de una moto lineal asaltaron al conductor de un BMW, le quitaron, entre otras cosas, un reloj Cartier avalado en 40 millones de pesos, pero no imaginaron que su víctima se convertiría en su perseguidor.

El conductor, identificado como Ángelo Schiavenato, los siguió y cuando los tuvo enfrente, los atropelló. Dijo que impactó contra ellos porque al percatarse que eran seguidos decidieron accionar un arma de fuego contra él.

La escena fue grabada por la cámara interna del auto BMW. Se aprecia el momento preciso que impacta contra los delincuentes, quienes quedan atrapados entre el lujoso auto de la víctima y otro auto que pasaba por el lugar.

¿QUÉ SI VALIÓ LA PENA?



Aquí el vídeo de cuando iban echándonos bala. En la huida, nos dispararon 5 veces.



Para mí, la vida no tiene precio. pic.twitter.com/mF7n0Xhp8K — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 15, 2022

Pese al fuerte golpe, no se registró ningún herido de gravedad, pero los delincuentes sí fueron capturados por la Policía de la estación de Chapinero.

La policía que llegó al lugar confirmó que uno de los delincuentes tenía un arma de fuego.

“Yo iba para una reunión y me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron un reloj Cartier, dos celulares y una cadena. Me dijeron que me quedara quieto y ellos arrancaron y dispararon (...) ellos dispararon primero, los atropellé, los arrollé, porque si no ellos iban a seguir disparando”, señaló Angelo Schiavenato a la prensa.

Así quedó el BMW luego de impactar con la moto con los dos delincuentes a bordo. (Foto: Twitter)

