A veces, educar a los niños se convierte en una tarea muy complicada. Por ello, algunos padres utilizan “mentiras blancas” que facilitan la tarea de que los pequeños obedezcan.

Precisamente, la usuaria @patronademihogar, una tiktoker que utiliza sus redes sociales para dar consejos a madres que están criando a sus hijos, habló sobre el tema.

“Mentiritas blancas que me ayudan a sobrevivir la maternidad”, escribió la joven, quien es madre de dos niños.

Las “mentiras blancas” que utiliza una tiktoker para sobrevivir a la maternidad

La primera de ellas consiste en que, cuando desea tomar gaseosa y no darle a sus hijos para cuidar su salud, se sirve en una copa de vino y les dice que es alcohol. De esta forma, los menores no piden la bebida.

La segunda trata de que, cuando es hora de dormir y tiene que leerles un cuento, pasa las páginas de 3 en 3 porque tiene sueño. “Ellos no se dan cuenta”, asegura la tiktoker.

La tercera es que, cuando los pequeños desean salir a jugar y ella está muy cansada, les dice que a esa hora almuerzan los mosquitos y que los pueden picar.

La cuarta suele utilizarla cuando a sus hijos les regalan juguetes ruidosos. En ese caso, les quita las pilas a los aparatos y asegura que estos “se rompieron”. De esta manera, no tiene que soportar tanto ruido.

Finalmente, cuando quiere que los niños dejen de ver televisión y hagan algo más productivo, les dice que se ha ido el internet. “Les digo que su papá tiene que llamar”, señala.

Diversas reacciones en redes sociales

El clip publicado por la usuaria se viralizó con más de 10 millones de reproducciones y más de un millón de ‘me gusta’.

Como era de esperarse, el material generó toda clase de reacciones: “Quise hacer lo del cuento, pero me dice mamá te estás pasando la hoja lee bien”; “a veces cuando necesito tomar una siesta les digo que me despierten en 10 minutos para ponernos a limpiar y así pueden pasar horas”; “Un brindis por las nuevas generaciones que no aprendieron a ver tele sin Internet”; “*lo guarda para cuando sea mamá*”, escribieron las personas.