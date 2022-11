Una joven latina se volvió viral al compartir detalles sobre el incómodo momento que vivió en su primer día de escuela en Estados Unidos. Pia, identificada como @igc.pia en TikTok, publicó un video contando que se mudo al país norteamericano en un intercambio de estudios, pero el inicio de su etapa estudiantil no se dio como ella esperaba.

Según contó la usuaria, oriunda de Chile, se sentía nerviosa porque no conocía nadie en su nueva escuela. Por ello, decidió aplicar los consejos que le dieron otras personas que también habían estado de intercambio en EE.UU.

“Todos los estudiantes de intercambio decían que ir a un grupo de gente, preguntarles si podías almorzar con ellos y decirles que eras estudiante de intercambio y como que todo el mundo te iba a amar”, indicó Pia. “Pero eso no me pasó a mi”, agregó, sin imaginar que las cosas no se iban a dar como ella las imaginó.

Pia recuerda que vio a varias chicas comiendo en una mesa, por lo que decidió tomar valor para acercarse a ellas, presentarse y tomar asiento.

“Me acerco y les digo ‘¿me puedo sentar con ustedes?’. Todas se miraron entre ellas con una cara de querer decir que no, pero aún así me dijeron que sí”, señaló.

Tras ello, la joven recuerda que las chicas le dieron la espalda y siguieron conversando, excluyéndola a ella. “No sabía que hacer, así que me paré y me fui”, aseguró.

Mira aquí el video viral

Luego del incómodo momento, Pia decidió irse al baño avergonzada por lo sucedido; sin embargo, no se dio por vencida y volvió a salir para intentar socializar nuevamente.

Así, dio con dos chicas que fueron un poco más amables con ella. Pasaron juntas lo que quedó del refrigerio y coincidieron después en una misma clase.

Más de un internauta se identificó con su experiencia

El relato de la estudiante se viralizó con más de 590 mil reproducciones. Asimismo, una gran cantidad de internautas le expresaron su apoyo y varios aseguraron haber vivido experiencias similares.

“Yo me fui de intercambio al norte de Italia y también me pasó algo parecido, costó mucho que me incluyeran (las mujeres) porque me tocó un colegio privado”; “Me pasó lo mismo solo que yo no sabía inglés”; “Yo comía solita en la biblioteca”, escribieron las personas.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.