Todos sabemos que dejar nuestros países de origen para tener un nuevo comienzo en un lugar diferente, por lo general, es muy complicado y demanda mucho esfuerzo, pero con dedicación se puede conseguir prosperar: este puede ser el caso de un ecuatoriano quien se gana la vida vendiendo bebidas en los Estados Unidos, pero su relato se ha vuelto tendencia de redes sociales como TikTok por asegurar que gana miles de dólares con esta actividad.

Dos trabajos y mucho sacrificio

El testimonio de nuestro protagonista fue dado a conocer por el influencer español Sergio Begueria, quien se encontró con el sujeto mientras laburaba en las inmediaciones de Central Park, en Nueva York, quien al ser preguntado por el dinero que obtiene realizando dicho emprendimiento, no dudó en decir que, en tan solo un fin de semana, llega a obtener entre 4 y 5 mil dólares, pero que al año percibe un aproximado de 160 mil.

El hombre expresó al impresionado tiktoker: “Yo tengo trabajo, manejo camiones para dos compañías, en uno seis días y en el otro cinco días (…) después de mi trabajo llego aquí durante la semana de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche”, dijo el hombre.

Asimismo, el hombre quien hoy tiene 58 años, asegura que lleva practicando este oficio desde hace 35 años: “los sábados y domingos, como no trabajo en uno de los trabajos (arriba mencionados), tengo tiempo de venir aquí a las dos de la tarde”.

Sueña con ser dueño de un edificio

El influencer español no puede ocultar su asombro, por lo que decide preguntarle si no se siente cansado de tanto trabajar, pero nuestro protagonista fue categórico al decir que no, todo lo contrario, pues su motivación es la de llegar a ser dueño de un edificio, como los que lo rodean en Central Park: “No descanso, no descanso y no voy a descansar hasta cuando yo tenga, por lo menos, un building de esos de ahí”, lo dice mientras señala a los rascacielos a su alrededor.

Recibe elogios en TikTok

El video publicado en TikTok viene acumulando más de 1.6 millones de reproducciones, con miles de comentarios asombrados con la historia de este hombre cuyo nombre aún se desconoce:

“Gracias a este tipo de personas, el país se desarrolla como lo hace”, “hay gente que disfruta trabajando, llegando a sus metas, otros, simplemente, teniendo un puesto y una nómina normal. Las dos son válidas”, “los que van a descansar son los hijos, que disfrutarán de todo lo que su padre hizo”, “es cierto que cada quien elige sus objetivos, pero viviendo de esa forma no disfrutas en absoluto la vida”, “falta gente como él en el mundo. Bravo, un ejemplo a seguir”, “me parece estupendo, totalmente respetable, pero, mi meta en la vida es vivir. Luego, cuando crees que vas a vivir, te viene algo malo”.