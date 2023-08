Establecerse en otro país es el camino escogido por millones de personas que lo dejan todo buscando tener un mejor futuro. Mediante las redes sociales, algunos de ellos comparten su experiencia como migrantes y sorprenden con sus revelaciones al conocer diferentes culturas estando lejos de su tierra de origen.

Precisamente, un hombre venezolano que reside en Madrid, España, se volvió viral al revelar lo satisfecho que se encuentra tras haber llegado a la nación europea, a pesar de los malos comentarios que suelen recibir quienes toman la decisión de dejarlo todo para iniciar una nueva vida en el extranjero.

“Muchos dicen váyanse para España a ganar 1200 euros, pero es que hay gente que gana más y otra que gana menos, depende de lo que tú hagas. Conozco de gente que gana poco más que 1000 euros hasta 2500″, empezó diciendo el usuario, conocido en TikTok como @aliriocardona218.

“Pero el problema no es ese”, agrega el latino, ya que “la gente piensa que yéndose a otro país que ganan más creen que van a reunir más dinero, pero no se dan cuenta que en España con ese sueldo de 1200 euros usted tiene la salud, el transporte y casi toda la seguridad del mundo garantizada”.

Así, explica que, en casi dos años como migrante, aún no ha presenciado ningún asalto ni tiroteo. “Son cosas que no tienen precio, la gente no se da cuenta que cuando tú tienes trabajo en una empresa estás cotizando, estás asegurado y las empresas te añaden una mutua. Si a mi me pasa algo estoy asegurado, eso no tiene precio”, indicó.

Además, aseguró que, en países como España, no es necesario ser dueño de un auto o moto para transportarse. “Me compré un patinete, pero hay metros cercanos que te conectan por todo Madrid”, agrega. “La calidad de vida es muy buena, se descansa de verdad”.

Buena calidad de vida

Luego, el venezolano habla sobre los horarios laborales que se manejan en el país europeo. “El viernes salgo a la 1 de la tarde y tengo toda la tarde noche del viernes y el festivo, casi hasta me aburro. Eso no tiene precio. Puedo disfrutar con mi familia, trabajamos 40 horas yo y mi mujer y tenemos mucha libertad”, indica.

“Aquí la gente que está en España trabajando está feliz, los primeros meses son duros pero luego cuando las personas tienen sus documentos y están estables no se quieren ir”, concluye.

El testimonio de @aliriocardona218 se viralizó con más de un millón de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. La mayoría de internautas se mostró de acuerdo con lo dicho por el tiktoker.

“Después de casi 20 años de vivir en España, te digo que tienes toda la razón del mundo 100%. La salud y la tranquilidad no tiene precio”; “Gracias por hablar la realidad de España, bienvenido a la gente de paz”; “es la verdad yo viví 9 años en España y ahora en usa, me quedo con España, es única”; “qué gran verdad yo vivo hace 23 años aquí en España, y hace 15 días me trasplantaron un riñón y no pagué ni un céntimo, yo vivo muy feliz aquí bendiciones”, escribieron las personas.

¿Vale la pena emigrar a España?

Emigrar a España implica evaluar oportunidades laborales, calidad de vida, idioma, trámites legales, adaptación cultural, relaciones personales, costos, estabilidad y motivación.

Investigación, planificación y reflexión personal son esenciales para tomar una decisión informada y adecuada a tus objetivos y circunstancias.

Para tener una idea más clara, puedes buscar asesoramiento con una persona que radique allá y que pueda resolver todas tus dudas.

