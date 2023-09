En la búsqueda de una vida mejor y llena de oportunidades, muchas personas optan por migrar a otro país con tal de alcanzar un futuro prometedor. En este contexto, un joven latino se volvió viral al compartir los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de mudarse a España y cómo esta elección cambió su vida de forma radical.

El argentino Sasha Crivelli, identificado en TikTok como @sasha.viaja, publicó un video en donde romper algunos mitos sobre vivir en el país europeo. “Te aseguro que lo vale”, indicó.

Para empezar, mencionó algunas de las afirmaciones que los latinoamericanos suelen hacer al tocar el tema de mudarse a España. “Para ir a España, me quedo en Argentina”, “En España hay muchos impuestos”, “España es muy caro”, “En España se gana poco” o “En España te cobran por todo”, son algunas de las frases que, señala, suele leer en los comentarios de sus videos.

Sin embargo, él cree que estos comentarios no son del todo ciertos. De hecho, él piensa que establecerse en el país europeo representa una gran oportunidad para quien pueda hacerlo y, además, significa “un cambio positivo drástico” en la vida de cualquiera.

Su primer argumento es que, aunque en España existe la corrupción, esta no se compara a lo que ocurre en Latinoamérica. Además, la nación pertenece a la Unión Económica Europea, lo que hace que el euro sea una moneda muy fuerte y estable.

“En España no se observan las calles sucias, no hacen piquetes, la gente es más educada, la sanidad pública es muy buena”, agrega. Asimismo, indica que “se gana poco tampoco es tan cierto porque a pesar de no ser de los países que tienen un sueldo más alto de Europa, se gana lo suficiente como para poder vivir bien”.

El argentino finaliza su testimonio señalando que entre lo más importante está la accesibilidad que brinda España por su cercanía a otros países europeos. “Por favor, no se guíen por los comentarios. España es un país increíble, tiene muchísimas cosas buenas”, concluye.

El clip se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones entre los internautas. La mayoría confirmó que lo dicho por el tiktoker es cierto.

“22 años viviendo en España. La mejor decisión de mi vida”; “viví 17 años en España, sí se gana poco pero se vive bien, ahora vivo en Alemania y gano más pero lo que me cuesta con la sanidad (carísimos los medicamentos)”; “En noviembre cumplo 2 años de emigrar y fue la mejor decisión que tomé en la vida”; “Mi hija en 5 años en España tiene un excelente trabajo, ya alquila un piso sola en Salamanca, puede comer bien comprarse buena ropa y vivir en paz”; “eso es lo que dice la gente que no se anima a salir de su zona de confort. 23 años en España y no me arrepiento ni un día”, escribieron las personas.

Requisitos que los peruanos deben cumplir para viajar a España

De acuerdo con la página de Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los requisitos para viajar a ese país son:

Pasaporte vigente

Documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista

Realizar la entrada por uno de los puestos habilitados

Probar las condiciones de la estancia prevista y la disponibilidad de medios económicos

No estar sujeto a prohibiciones de entrada

