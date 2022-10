En los campeonatos de fútbol juvenil es usual que las madres acompañen a sus hijos para alentarlos; sin embargo, algunas viven el juego intensamente. Eso fue lo que ocurrió con una mujer en Colombia, luego de que ingresara a la cancha para reclamarle a un jugador contrario por una falta. El video se hizo viral en TikTok.

El fútbol es un deporte de contacto y cualquier jugador está expuesto a sufrir una falta, tal como ocurrió con un joven en Garzón, un municipio colombiano localizado en el suroriente del departamento del Huila.

El pasado fin de semana, el jugador disputaba un partido de fútbol con su equipo, cuando de pronto cayó al suelo por una aparente falta de un contrario. La escena fue captada por la espectadora Andrea Falla (@andreafalla1 en TikTok), pero lo más curioso aconteció luego de la jugada, cuando una señora irrumpió al campo de juego para reclamarle al infractor.

A juzgar por las imágenes, se trataba de la madre del joven que estaba cerca de uno de los jueces de línea. La mujer no dudó en ingresar a la cancha para reclamar y propinarle un manotazo en la espalda al jugador con la camiseta número 14.

El juvenil, no obstante, tomó con humor la situación y solo esbozó una sonrisa.

Madre se fue expulsada

Mientras el menor intentaba recuperarse por la falta recibida, el árbitro principal se percató de la situación y se acercó a la furiosa madre, según se puede ver en las imágenes captadas por Falla. Lo mismo hizo un miembro del cuerpo técnico de uno de los dos equipos.

La autora de la publicación precisó, en uno de los comentarios, que el juez le sacó tarjeta roja apenas salió de la cancha, un hecho casi insólito. “Le sacó roja apenas se salió de la cancha”, indicó la joven.

La reacción de los usuarios

El video, publicado a inicios de semana, se volvió viral y cuenta con casi seis millones de reproducciones hasta la fecha. “Cosas que pasan en Garzón”, escribió al pie de la publicación la usuaria colombiana, que recurrió al famoso trend de Bob Esponja para revivir r la curiosa escena.

Muchos usuarios no vieron con malos ojos la reacción de la mujer y, por el contrario, realizaron todo tipo de bromas. “La ‘señito’ me representa”, “Cómo le van a tumbar al hijo”, “Se lo juro que si una mamá me hace eso la abrazo y le pido perdón”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Sin embargo, otros usuarios no estuvieron de acuerdo en que la mujer reaccionara de esa forma para agredir a un jugador.

