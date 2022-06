Monny Moves es una usuaria de TikTok que vive en los Estados Unidos y se ha convertido en tendencia de esta red social por contar su particular historia ¿Qué le sucedió? Ella asegura que es una esposa que se queda en casa, tras lo cual recibió elogios de los internautas, pero, lejos de agradecer esto, la mujer afirma que su estilo de vida le resulta sumamente estresante.

Una vida “estresante”

Los hoy esposos se conocieron durante la pandemia del coronavirus, y cuando se levantó las medidas de inmovilización y el impedimento de viajar, ambos se conocieron en persona, cuyo primer encuentro se dio en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras lo cual decidieron casarse y vivir juntos.

Sin embargo, pese a estar enamorado, su vida en casa no es como ella quisiera. En el video que se hizo viral en TikTok relata que su día comienza cuando prepara un poco de café para ella y su esposo, para luego comer un pudín de semillas de chía cubierto con frutas secas.

Tras esto, él se va a trabajar, ella se queda en casa, pero su día recién empieza, pues, de inmediato comienza a planificar las tareas que debe hacer: “Y como ser ama de casa, obviamente, es súper estresante, estoy aquí junto a la piscina bebiendo una botella de vino fingiendo que estoy de vacaciones”.

Tras avanzar los quehaceres del hogar durante toda la mañana, detalla que se da tiempo para ella para ponerse “glamurosa”: “Me peino y me maquillo para que mi esposo no regrese a casa con una esposa desaliñada”. Pero, el día no ha acabado para Monny, pues antes que su esposo regrese a casa, se pone a preparar la cena, siempre tratando de hacer un menú variado.

“Estás viviendo mi sueño”

El video viene acumulando en TikTok más de 116 mil reproducciones en esta red social, con no pocas mujeres que le dicen que está viviendo la vida que ellas siempre soñaron: “¿Cómo se siente vivir mi sueño?”, “Literalmente, estás viviendo mi sueño”, “este es el sueño”.