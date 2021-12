Hoy en día, muchas personas usan distintas aplicaciones para conocer a otras y empezar una relación sentimental. Tal es el caso de una mujer de Estados Unidos llamada Coco Briscoe que decidió utilizar Bumble. Ahí ella empezó a hablar con un hombre. Al descubrir que el sujeto tiene hijos, le dijo que no quería salir con él. Jamás imaginó que por ello recibiría una respuesta desagradable.

EL HOMBRE NO PUSO EN SU PERFIL QUE ES PADRE

La mujer contó la experiencia que vivió a través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@cocobriscoe). En dicho clip, ella sostuvo que el hombre no mencionó en su perfil que es padre, por lo que solo se enteró de ello cuando entablaron una conversación.

“Lo siento, pero los niños son un factor decisivo para mí. Espero que encuentres lo que buscas aquí”, fue el mensaje que la tiktoker le envió al sujeto al conocer la verdad. El hombre no tomó bien lo que escribió y decidió responderle: “Tienes 40 años. ¿Cuántas opciones crees que tienes realmente? Espero que te gusten los gatos porque, créeme, esas miradas están a punto de desvanecerse muy rápido”.

Coco Briscoe, al leer todo lo que puso, no dudó en contestarle: “Eso es solo una preferencia personal. Claramente, eres una persona agresiva y grosera, lo cual es otro factor decisivo”. Luego de mostrar esa parte de la conversación, la tiktoker recalcó lo siguiente: “El hecho de que una mujer no quiera tener hijos y no quiera cuidar a los tuyos, no te da derecho a insultarla”.

¿CUÁNDO SE PUBLICÓ LA GRABACIÓN EN TIKTOK?

El video del que hablamos en esta nota fue compartido el 6 de mayo del presente año en TikTok. Actualmente, ya circula en varias redes sociales debido a todo lo que muestra. Muchos usuarios no dudaron en expresar su apoyo a la mujer.