Imagínate que encuentras el trabajo perfecto y decides postular porque cumples con todos los requisitos. Te levantas temprano con muchas energías, te preparas el desayuno, te arreglas y finalmente te diriges a la empresa. Pero grande es la sorpresa que te llevas al darte cuenta que el entrevistador es un exnovio a quien le fuiste infiel y, por ende, pasas un incómodo momento.

Eso le ocurrió a una mujer de Texas, un gran estado del sur de EE.UU. con desiertos, bosques de pino y el río Grande que forma la frontera con México, quien vivió un peculiar suceso al darse cuenta que el entrevistador resultó ser un exnovio.

Según contó Rylie Jouett, la joven tenía 19 años y engañó al tipo más amable y que mejores intenciones tenía para ella porque lo consideró inmaduro y obsesionado con ella. Grande fue la sorpresa que se llevó volverlo a ver 6 años después y encargado de los filtros para el puesto de trabajo.

“Karma es la p*** más sucia que he conocido porque hace 6 años, cuando tenía 19, engañé al tipo más amable que tenía las mejores intenciones para mí y me dijo por qué es la persona que me está entrevistando para un trabajo que necesito desesperadamente mañana”, escribió la joven de Austin, Texas, en el video viral que suma 9 millones de visitas en la red social.

Tras volverse tendencia el material audiovisual, la joven le dijo a NY Post que nunca imaginó que el video tendría tantas visitas y mucho menos el impacto que causaría en los jóvenes, quienes esperan con ansias una segunda parte.

Obsesionado con ella

La joven de Texas indicó que tanto ella como su exnovio están felices con sus nuevas relaciones y, además, afirmó que el motivo de la infidelidad se debió porque estaba “obsesionado” y “muy intenso” hacia su persona.

“Hice el video porque sentí que mucha gente podía relacionarse con personas fantasmas cuando era adolescente sin pensar en las consecuencias de ser inmaduro y tener pocas habilidades de comunicación”, precisó a NY Post.

