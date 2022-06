Es viral en TikTok. Hay personas que nacen para el canto por su melodiosa voz y también están aquellas que tratan de imitar a su cantante o banda favorita, pero están un poco lejos. Esta joven vendría a estar en el segundo grupo por ser una gran admiradora de la banda estadounidense Survivor y cada vez que puede canta el tema ‘Eye of the Tiger’.

Sin embargo, varios vecinos están molestos con Jesse Thomas, gran seguidora de Survivor, porque no los deja descansar, ya sea desde bien temprano o noche. De acuerdo al portal The Sun, la joven ha recibido varias quejas y hasta le han dado un ultimátum mediante una carta.

¿Qué dice la carta? Los vecinos están dispuestos a desalojarla si ella continúa cantando ‘Eye of the Tiger’. “Acabo de recibir una carta de mi arrendador que dice que mis vecinos se quejan de que canto Eye of the Tiger sin parar y si no paro, me desalojarán”, escribió.

En el mismo TikTok agregó que no piensa detenerse y seguirá interpretando su tema favorito a todo pulmón. “Lo siento, Pam, nunca me detendré”, finalizó. La joven nunca imaginó la acogida que tendría el video y mucho menos los comentarios que le hicieron llegar.

Muchos usuarios le preguntaron dónde realiza show gratis para verla y que ignore las críticas de sus vecinos. Jesse agradeció por las muestras de cariños que viene recibiendo y agregó que mejorará para deleitar a su “público”, como así lo llama. El clip es tendencia en Estados Unidos.

