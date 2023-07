Una joven de Buenos Aires, Argentina, se volvió viral en las redes sociales tras dar a conocer una increíble historia: le mintió a sus padres diciendo que se sentía mal para faltar el colegio; sin embargo, terminó en coma poco tiempo después, a pesar de que en un inicio se sentía totalmente bien.

En un video de TikTok, Sofía Carbonaro reveló que, por aquel entonces, su madre no le creyó y la obligó a ira la escuela. A la chica no le quedó de otra que seguir las órdenes de su progenitora, pero no imaginó que empezaría a sentirse mal de camino a la institución educativa.

“En cuanto pisé el primer escalón, me empecé a sentir mal. Estaba muy mareada, de la nada me subió la fiebre hasta 42 grados”, relató la usuaria.

Bastante desorientada, llegó a su salón de clases y de un momento a otro empezó a vomitar. Sus compañeros alertaron sobre la situación a los tutores y estos la trasladaron a una clínica, donde se descubrió la presencia de manchas en su piel, un síntoma característico de la meningitis.

Desafortunadamente, su condición se deterioró rápidamente y Sofía cayó en un profundo coma que duró varios días.

“Me levanté de un día para otro como si nada. La meningitis que tuve, tiene diferentes tipos, pero esta fue la peor”, explicó la joven.

A pesar de que los médicos le habían dicho a sus padres de que la estudiante enfrentaría una serie de secuelas debido a la enfermedad, Sofía se levantó un día sintiendo fuertes ganas de ir al baño. Conectada a varios aparatos médicos, logró caminar por su cuenta a pesar de la debilidad en sus piernas.

Su accionar tomó por sorpresa a los presentes, especialmente a su madre, quien se encontraba en estado de shock al ver la rápida recuperación de su hija.

“Recuerdo que me paré y no sentía mucho las piernas. Caminé como un fantasma por los pasillos de la clínica. En ese momento me crucé con mi mamá, que se quedó completamente sorprendida”, agregó la argentina.

El relato de la usuaria se viralizó con más de 200 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones.

“Poderes de manifestación que llegaron muy lejos”; “Pobre la madre jajajajaja una culpa después de eso, pero faltaste 10 días al colegio”; “Ay el mundo opera de forma misteriosa”; “Yo también tuve meningitis y casi muero y me recuperé milagrosamente sin secuelas”; “Jajaja ten cuidado con lo que deseas me dice mi mamá siempre”, escribieron las personas.

¿Qué es la meningitis y por qué se da?

Es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal; sus agentes causales pueden ser bacterias, parásitos, hongos, virus, ciertos medicamentos o tumores. En niños y niñas la meningitis bacteriana y sus consecuencias se pueden evitar si se completa el esquema de vacunación.