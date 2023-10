Una joven española que trabaja en Australia le mandó un video a su madre para mostrarle su nuevo uniforme de trabajo y la inesperada respuesta de esta generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. ¿Qué ocurrió exactamente?

En un clip publicado en TikTok, la usuaria Marta Cerrolaza (@mcerrolaza) muestra su recién estrenada vestimenta que consiste en una blusa blanca y y un pantalón oscuro. Justo en aquel momento, carga un aspirador para limpiar cierta área del lugar en el que labora.

Luego de enviarle el video a su progenitora y pedirle su opinión, ella respondió con varios audios en los que se ríe no solo de su ropa, sino también del aparato que la joven llevaba en la espalda.

“No puedo. Yo que me imaginaba que te iban a poner a a sentar a la gente ¡me meo! Pero oye, no había visto nunca un aspirador de espalda jajaja ¿Y le has dicho que ya no vuelves? Jajaja”, dijo la mujer a modo de broma.

“¡Ay que me meo! Jajajaja. Ay, ¿qué risa, no?”, le pregunta a su hija. Aunque hace lo posible por mantener la compostura, la pierde en cuestión de segundos: “¿Cuántos días tienes que ir? ¿Cuánto tiempo tienes que ir? ¿Cuánto te van a pagar?”.

Como si lo anterior fuera poco, la madre continúa haciendo bromas: “Te digo una cosa y es que estás monísima. Yo estoy segura de que te va a salir alguno que te va a rescatar como en las películas”.

“Va a ser una comedia romántica jaja Esperando, yo qué sé, a que un día igual entra uno así como el de Elsa Pataky y te libera de esa pesada carga que lleva sobre los hombros”, concluye.

La curiosa conversación, realizada vía WhatsApp, se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios. La mayoría de internautas se tomaron con humor lo sucedido.

“Me matan los momentos de silencio porque se está ahogando”; “una comedia romántica que memeo”; “yo por las risas de la madre acepto el trabajo”; “pensé que iba a decir que parece un caza fantasma”; “se desinfla”; “la madre que seré no tengo dudas”, escribieron las personas.

¿Qué se puede encontrar en Australia?

Australia es una nación insular situada en Oceanía, caracterizada por su geografía diversa y espectacular. Desde las playas doradas y los arrecifes de coral de la Gran Barrera de Coral hasta los vastos desiertos del Outback, el país ofrece paisajes naturales impresionantes.

La cultura australiana es multicultural y valoriza la igualdad y la diversidad. Su sistema político es una democracia parlamentaria, y ciudades como Sídney y Melbourne son centros culturales y económicos vibrantes. Canberra, la capital, se destaca por su importancia política.

Australia disfruta de un alto nivel de vida y una economía robusta impulsada por sectores como la minería, la agricultura y la tecnología. En conjunto, Australia ofrece una combinación única de belleza natural, diversidad cultural y prosperidad económica.

