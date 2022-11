Hoy en días es habitual ver todo tipo de retos en TikTok que se recompensan con sumas de dinero. En México, un creador de contenido le ofreció más de 300 dólares a una mujer a cambio de que otra chica bese a su novio. El final fue tan inesperado que se volvió viral en las redes sociales.

Desde hace un tiempo, el influencer Roberto Gonzáles Manso (@hotspanishmx en TikTok) suele salir a las calles de México para hacerles insólitas proposiciones a las parejas: dinero a cambio de que uno de ellos besen a desconocidas. Los clips causan furor en la plataforma china y acumulan millones de visitas por las reacciones inesperadas de los protagonistas.

Esta semana, el tiktoker volvió a hacer de las suyas y les preguntó a las mujeres que se encontraba en su camino si aceptarían que su novio bese a una desconocida. Tal como precisa Informador.MX, el reto empezó con 100 pesos.

“¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?”, fue la pregunta que les hizo a las enamoradas, mientras le mostraba el fajo de billetes.

Debido a que la mayoría de caminantes rechazaba la oferta, subió hasta los 7 mil pesos (poco más de 350 dólares).

Reto con final inesperado

Luego de varios intentos fallidos, una mujer que caminaba con su novio se mostró interesada en cumplir el reto. No obstante, al principio preguntó si solo se trataría de un “piquito”, a lo que el tiktoker aclaró que consistía en recrear un “beso de novela”.

Luego de pensarlo por unos segundos, la mujer aceptó y hasta convenció a su pareja para que bese a la extraña que acompañaba a González Manso.

Sin embargo, el ósculo no solo fue intenso, sino largo, algo que no resistió la enamorada del joven. Ella se retiró del centro comercial donde se encontraba y, debido a que su pareja no se había percatado de la situación, el tiktoker tuvo que avisarle.

Mira el video viral aquí

El enamorado de la joven corrió a buscarla y, tras hablar con ella, le dijo que el beso “no significó nada”.

El clip superó los 49 millones de visitas y los internautas bromearon con la situación. “Ella: me ofende muchísimo, pero lo tomare, “Pero era un beso, no comérsela”, “No me gustó dice y tuvieron que detener el beso”, fueron algunos de los comentarios destacados.

