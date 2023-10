Una mujer de México se volvió viral al compartir lo que le ocurrió recientemente al enviar a sus hijos disfrazados al colegio. La anécdota, compartida en un video de TikTok, no tardó en hacerse viral y generar todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Según se puede ver en el clip difundido por la madre, identificada como @liamna, todo empezó cuando se pusieron en contacto con ella para recordarle que sus pequeños debían asistir a clases con un disfraz.

“Recuerden que mañana es el día en el que tienen que ir disfrazados”, se puede leer en el mensaje que le enviaron vía WhatsApp; sin embargo, la mujer cometió un terrible error: no preguntar por los detalles de este pedido. Por lo tanto, y ante la cercanía de Halloween, supuso que debía conseguir un disfraz aterrador, tal como se acostumbra cada 31 de octubre.

Rápidamente, puso manos a la obra y logró vestir a sus hijos como Chucky y su novia. Los llevó al colegio emocionada y los dejó; sin embargo, las cosas dieron un giro cuando, poco después, le hicieron saber que el disfraz no debía ser de un personaje, sino de “héroes del medio ambiente”.

En una imagen que le enviaron, se ve que los demás compañeros de sus hijos habían llegado a la escuela con disfraces de gota, mientras que los suyos eran los únicos con un traje diferente.

“Mis hijos no fueron una semana a la escuela y solo leí en el grupo ‘no se les olvidé traer a los niños con disfraz el 26″, dijo Liamna en su clip, el cual se viralizó con más de 40 millones de reproducciones.

El registro, como era de esperarse, generó carcajadas entre los usuarios y desató todo tipo de comentarios.

“Nadie habla de lo genial que quedaron los disfraces”; “Yo sólo me imagino la cara de la maestra”; “Mi sobrino dijo que tenía que ir disfrazado de castor, tal cual fue así, y pues era de pastor”; “Un día mi sobrina me dijo que tenia que ir disfrazada de reno en pleno marzo, y no era de reno era de rana. Ella era la única vestida de reno”; “Jaja yo la fui a buscar y me asusté porque me dijeron que no estaba, jaja ese día no la llevé”; “No me río por que perfectamente podría ser yo”, escribieron las personas.

¿Cómo celebrar Halloween en familia?

Halloween es una festividad divertida para celebrar en familia. En primer lugar, puedes planear una actividad de decoración en la que todos participen, desde tallar calabazas hasta colgar decoraciones espeluznantes en la casa. Esto fomenta el trabajo en equipo y la creatividad de los niños. También puedes organizar una búsqueda del tesoro temática de Halloween en el hogar, donde los niños busquen golosinas y pequeños regalos en distintos lugares decorados con temas de Halloween. Esto les brindará una experiencia emocionante y lúdica.

En segundo lugar, considera organizar una noche de cine familiar con películas de Halloween apropiadas para la edad de tus hijos. Prepara palomitas de maíz y una variedad de golosinas para hacer que la noche sea aún más especial. Asegúrate de seleccionar películas que sean adecuadas para la edad de tus hijos para que todos puedan disfrutar de la diversión sin asustarse demasiado.

Por último, no olvides disfrazarte en familia. Pueden elegir un tema en común o personajes de películas y disfrazarse juntos. Participar en un desfile de disfraces o simplemente caminar por el vecindario para mostrar los atuendos puede ser una experiencia memorable y emocionante para todos.

