En redes sociales, se volvió viral el momento en que un hombre daltónico se emociona al ver los colores por primera vez. Su reacción, y lo que dijo en medio del emotivo momento, generó una gran cantidad de reacciones en TikTok.

En el video, una joven llamada Mariana comienza explicando que su padre padece de daltonismo, una afección que consiste en no poder distinguir ciertos colores o confundirlos con otros.

Esta condición, según explica la chica, afecta la vida diaria del hombre de distintas maneras: no puede disfrutar de los paisajes, no ve bien las películas al ir al cine y no distingue las cosas al conducir.

Su situación llevó a que su hija le comprara unos lentes especiales que le ayuden a ver los colores como lo hace todo el mundo. Ella grabó el momento en que se los entregaba y se los ponía por primera vez.

El clip se convirtió en una sensación viral con más de 30 millones de reproducciones. Y es que llamó la atención lo que hombre dijo al probarse el accesorio.

Video viral de hombre daltónico que vio los colores por primera vez

“No es posible. No soy blanco, Mariana”, dijo el padre, cuyo video acumula más de 4 millones de ‘me gusta’ en TikTok.

Lo que se suponía debía ser un emotivo momento, se convirtió en una escena cómica que sorprendió a los internautas por su inesperado final.

“Ahora que me devuelvan mis lágrimas”; “nunca jugaron tanto con mis sentimientos”; “yo pensando que estaba llorando de la emoción”; “Yo llorando y me di vergüenza de ver el final”; “Empecé llorando pero terminé llorando de la risa”; “te pasaste jajaja del llanto pasé a la risa en unos segundos”, escribieron los internautas.





