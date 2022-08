En TikTok el ingenio es premiado, tal y como pasó con un maestro de México quien creó una dinámica sumamente particular, pero muy entretenida para decirle a sus alumnos que no sacaron una buena calificación durante un examen, pero con una memorable canción de Luis Miguel, momento que no tardó nada para convertirse en tendencia de esta red social.

Una nueva versión de un clásico

El metraje fue compartido por el usuario Fernando Dreew, en el cual está grabando a su maestro, rodeado de alumnos quienes le consultaron si había alguna manera luego que no salieran bien parados en un examen que era vital para su calificación final.

El profesor, sin perder la calma, comenzó a entonar una versión cambiada de “Ahora te puedes marchar” del popular “Sol de México”, la cual fue entonada mientras los muchachos reían: “Si hubieras estudiado lo que te indiqué, serías de mis alumnos el menos ‘wey’, si no quisiste trabajar, nos vemos en el extra”.

Opiniones divididas

“Profe, haga paro para salvar el semestre. El profe”, se lee en el clip insertado en la publicación que supera las 6.3 millones de reproducciones, con miles de comentarios, muchos de estos hilarantes, pero otros no tanto.

“Así, casi da gusto tener que ir al (examen) extra”, “qué bien aplicado maestro”, “solo si me cantaran esa rolita al reprobarme no me enojaría”, “100 por ciento identificada, 0 por ciento ofendida”.

Otros cuestionaron la versión del profesor, sobre en la parte final: “también pudo quedar: ‘ahora no vas a pasar”, “yo esperando que al final diga: ‘ahora tendrás que reprobar”, “el final era: ‘sino quisiste trabajar, ajora vas a reprobar”.

Pero, hubo algunos internautas que no estuvieron conformes con el trato del docente para sus estudiantes: “Mucha confianza ¿no? Eso de decirle ‘wey’ es malo”, “¿cómo? ¿por qué el maestro le dice ‘wey’ al alumno?”, “no creo que esté bien que el maestro le diga ‘wey’ a su alumno”.