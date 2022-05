Se escucha un incesante ruido de bocina durante varios segundo. No paraba y era más seguido conforme pasaba el tiempo. Del vehículo que provenía el sonido había una conductora visiblemente enojada y lo demostraba con bocinazos y gritos.

El hecho ocurrió en Estados Unidos, exactamente en el estacionamiento de un centro comercial en el estado de Texas. En el video viral difundido a través de TikTok se ve la disputa entre conductores y que sumó millones de visualizaciones. La pareja que sufrió la ira de la conductora se vengó sin pensarlo dos veces.

La cuenta @karenvspublic compartió el video viral, que replica Clarín de Argentina, y según contaron los propios protagonistas, que grabaron la escena, la mujer estaba completamente enojada porque quería apoderarse de algún lugar del estacionamiento. Pero su furia la descargó con las personas equivocadas.

“Esta señora se encuentra muy enfadada porque quiere nuestro lugar de estacionamiento. Ella permaneció aquí (a bordo de su auto) tocando la bocina todo el tiempo mientras comprábamos en el Starbucks de la ciudad de Austin. ahora nos bloquea la salid. No hay forma de inventar esta historia”, contó una joven que iba acompañada de su esposo y pequeño hijo.

Dulce venganza

Ya estaban hartos de la actitud de la mujer y decidieron provocarla más con una maniobra. “Espere a ver esto, le va a encantar a ella”, contó con ironía la mujer, quien ya había planeado la venganza junto a su pareja. Tras salir de la cafetería y regresar a su coche, le dieron entender a la mujer que ya dejarían libre el espacio del estacionamiento.

Pero la engañaron cruelmente, pues amagaron a irse y dieron marcha atrás para volverse a estacionar en el mismo lugar. La situación enfureció mucho más a la conductora, quien siguió tocando la bocina de manera desenfrenada. La pareja se burló de la mujer sin dudarlo.

“El final es tan satisfactorio”, contó un internauta. “Si esto me hubiera pasado a mí, me habría quedado durmiendo con el auto hasta que ella se fuera de allí”, comentó otro usuario. Lo cierto es que la mujer evidenció toda su ira y mal humor por simplemente no encontrar un sitio donde estacionar.

