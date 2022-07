La gran cantidad de perros abandonados en las calles ocasiona que los refugios intervengan para tenerlos en jaulas. Sin embargo, el tiempo transcurrido en esos lugares muchas veces ocasiona estrés en los animales, al punto de querer escapar. Eso fue lo que ocurrió precisamente con algunos canes en un video que se hizo viral en Twitter.

El usuario de Twitter, @buitengebieden, subió un video el último 4 de julio en donde muestra la realidad que padecen algos perros. Aunque no se precisa el lugar, se ven a decenas de canes en un refugio de animales y muchos de ellos próximos a las rejas.

Según indica el Diario de Sevilla, un caniche con un abrigo de coral es el primero que toma la batuta y escala de a pocos la reja, que mide aproximadamente dos metros. Un perro blanco se le anticipa inesperadamente y realiza un gran salto con el logra salir de la jaula.

Video se hizo vial y usuarios lamentaron la situación

“La rebelión comenzó hoy”, fue el título del clip, que superó los 14 millones de reproducciones en apenas un día.

Entre los miles de comentarios, sobresalieron aquellos en los que se pedía la libertad de las mascotas. “Libera a mi amigo, él no ha hecho nada”, tuiteó uno.

“Para no estropear el momento cálido y confuso de todos. Pero esto no es lindo; el perro está tan estresado que está trepando una valla. Y todos esos perros en jaulas sin refugio, lo siento, pero es desgarrador, no lindo”, escribió otro usuario.

