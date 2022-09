Kaye Marie (@kayemarieboutique) es una madre de Reino Unido que durante varios días recibió críticas en TikTok. Todo porque en esa red social subió un video de ella misma limpiando el cuarto de su hijo de 12 años. La mujer, eventualmente, compartió otro clip donde respondió los comentarios negativos.

En la primera grabación que mencionamos líneas arriba se puede apreciar cómo ella, al ver que la habitación de su pequeño estaba desordenada y sucia después de las vacaciones de verano, optó por asearla.

Kaye Marie cambió la ropa de la cama, limpió los estantes y el espejo, aspiró la alfombra, ordenó los cajones, tiró a la basura algunos elementos que consideraba innecesarios para su hijo, entre otras cosas más. Luego, mostró que el cuarto quedó impecable.

A raíz de haber ordenado y limpiado la habitación, la mujer recibió críticas de varios usuarios, quienes manifestaron que ella no debió hacer nada de eso, ya que es responsabilidad del menor. Como leyó varios comentarios negativos, la madre optó por difundir otro video.

En ese segundo clip, recalcó que las personas que la critican lo hacen porque están celosas del niño y eso lo consideró “patético”, según The Sun. “Mi hijo hace tareas de baja categoría en la casa. Las llamo de baja categoría porque tiene 12 años”, aseguró.

También dijo que aunque ella limpió su cuarto antes de que regresara del colegio, él hace su propia cama, saca los contenedores y limpia las superficies. Eventualmente, comentó su propia publicación: “¡Mi hijo es mi responsabilidad y elegí tenerlo! Lo asfixiaré con amor hasta el día de mi muerte y le ofreceremos un hogar limpio, amoroso y feliz”.

“Si no es así como te criaron, eso depende de tus padres, ve a discutirlo con ellos. No voy a tener a mi bebé fregando ventanas ¡porque las redes sociales también me lo dicen! Manténgase en su propio carril y no hable sobre los niños de las personas. Es repugnante”, sentenció la madre.

