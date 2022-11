Inclusive en nuestros días, muchas personas en el mundo suelen llamar “chino” a cualquiera que provenga del lejano Oriente, este estigma lo padeció una surcoreano quien viajó a la India, pero fue confundido con un ciudadano del gigante asiático, pues, sin pensarlo mucho, le gritaron “coronavirus”. El momento se hizo viral en TikTok, ganándose comentarios hilarantes, pero otros aseguran que se trató de un episodio de racismo.

“¿No eres chino?”

Todo sucedió cuando Tooth Breaker (@toothtiktok) se encontraba caminando por un callejón mientras hacía un enlace en vivo cuando unos lugareños lo acosan al verlo pasar, quienes le gritaron sin remordimientos “¡coronavirus!”, dado que el mortal virus se extendió en el mundo desde 2020 cuando apareció en China.

Al escuchar esto, sabiendo que se lo dicen a él, el surcoreano se detiene y lanza una pregunta: “¿qué es eso?”, tras lo cual uno de los sujetos se acerca a él con una sonrisa en el rostro, pero pronto replica: “¿cree que soy chino?”, a lo que el hombre, asombrado, pero sin dejar de sonreír dice: “¿no eres chino?”

Mira aquí el video viral

“No soy chino ¿no tienes ojos? (soy de) Corea”, a lo que el sujeto ríe y lo abraza solo para decirle “K-Pop”, pero Tooth, evidentemente molesto, responde: “así que no me digas coronavirus ¿está bien?”, el tipo se lo sigue tomando a la broma: “está bien. Señor”, con un gesto militar de aprobación.

Tras esto, el surcoreano le pone un ejemplo al sujeto, pero parece que poco efecto tuvo: “si te digo pakistaní no te sentirías bien, ¿verdad?”, pero, el hombre estuvo lejos de entender su punto: “es lo mismo, amo Pakistán”, afirmación hecha debido a que hasta 1947 India y Pakistán eran un solo país, pero luego el segundo se independizó por ser de mayoría musulmana.

Opiniones divididas

“Entonces eres un chico pakistaní... como sea, no me digas que soy chino”, para luego irse del lugar, incómodo momento que viene acumulando más de 12.2 millones de vistas y que el tiktoker asegura fue un acto de discriminación: “enfrentando a un racista hindú”, escribió en la descripción del clip, donde muchos apoyaron esta idea, pero otros lo tomaron con humor.

“Tienes mi respeto”, “amo Pakistán”, “era una broma para YouTube”, “yo se lo explicaba de otra manera”, “es tan satisfactorio ver cómo lo enfrentas”, “yo no escuché que le dijera que es chino”, “él solo quería ser amigable”, “buen trabajo”, “de repente, saluda como un soldado”.