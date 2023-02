Postular a la universidad no es cosa sencilla, se necesita preparación y esfuerzo, pero a veces esto no es suficiente y, por más empeño que se ponga, los resultados no son los esperados, tal y como sucede con un joven de Perú quien confiesa que lleva 8 años postulando sin éxito, pero esto no lo amilana y seguirá insistiendo hasta conseguirlo, por lo que su testimonio no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Robin Amado (@robinamado) se encuentra en un parque junto a unos amigos, donde uno de los muchachos reconoce que viene postulando a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Lima desde 2015 y, entre risas, admite que no ha aprobado ninguna de las pruebas.

De hecho, el muchacho aceptó que ha estado en un centenar de academias preuniversitarias, pero nada de esto le sirvió, no consiguió la calificación necesaria para ingresar, por lo que, posiblemente, los nervios le jugaron una mala pasada.

Mira aquí el video viral

“Aún así sigue con la sonrisa”

Sin embargo, nuestro protagonista confiesa que no se va a rendir y tiene fe que, tarde o temprano, lo conseguirá, por lo que los usuarios de TikTok no se han detenido para alentarlo, mientras otros le echaron un poco de broma:

“Aun así sigue con la sonrisa, da felicidad”, “el portero se hizo su causa de años”, “el verdadero ‘me río para no llorar’”, “es la etapa más dura, vamos que sí se puede”, “¿por qué me salió este video? Mi niño está postulando y mañana el último examen. La UNI es difícil”, “mano, esa etapa de la prepa es la más feliz de la vida, disfrútalo y suerte el viernes. Adentro ya es otro cantar”.