Una joven nunca olvidará la atención que recibió en una peluquería del municipio de Heroica Puebla de Zaragoza en México. El daño que sufrió en su cabello fue aterrador, a tal punto que lloró desconsoladamente al ver cómo se caída a pedazos.

A través de un video viral publicado en Instagram, la mujer registró el momento en que las estilistas lavaban su cabello luego del desastre. Ella había acudido a la peluquería Studio S Salón para solicitar unas mechas, pero el pésimo trabajo que le hicieron provocó que le cayera el cabello.

“Mi cabello era prácticamente virgen, pedí unas mechas y ¿cuál fue la sorpresa? Que me lo destrozaron. Se me cae a pedazos. ¡Y la solución al problema es que me daban una peluca!”, se escucha a la joven mientras grababa a las personas que habían arruinado su cabello.

“Soy recepcionista y trabajo en una oficina atendiendo al público. ¿Qué imagen voy a dar desde este momento. ¿Creen que con una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente? Han afectado mi integridad y mi seguridad como mujer, que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos porque no me conocen”.

La agraviada aseguró que llevará el caso ante las autoridades, pues lo que procede “en términos de ley es la reparación del daño material y moral” causado por el salón de belleza. En el video viral publicado en Instagram, la joven mostró en el baño, completamente conmovida, como quedó su cabello. “Me quedó corto, lo agarro y se me cae”.