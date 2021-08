Alumnos de la Universidad de Envigado, de Colombia, denunciaron públicamente a su profesor por criticar el matrimonio igualitario durante una clase virtual. Su declaración fue captada en video y se viralizó tras ser difundida en las redes sociales.

Durante una sesión de Derecho, el docente, quien es abogado, dijo que no acepta la unión entre las parejas del mismo sexo, pero la situación en el ámbito profesional es distinta.

“Usted puede llevar a la chacha o el chacho, eso fue lo que dijo el idiota de la Constituyente, que interpretan eso, la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo género, pero yo no sé quién le dio por inventar y cada que menciono me da rabia de que usted pueda hacer lo que le dé la gana menos trasgredir las leyes naturales, lo natural es un hombre y una mujer para eso los instituyó Dios”, dijo el profesor, cuyo nombre no ha sido revelado.

“Cuando ya son dos varones algo anda mal y si son dos damas algo anda mal, pero la Corte Constitucional que es la sabia dijo que se puede contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Allá ellos, uno respeta como abogado, yo como persona no lo acepto, pero como abogado sí. Ahí me quedó una liquidación de una sociedad conyugal entre dos maricas y yo cierro el negocio; eso es problema de ellos, yo no tengo por qué meterme en su vida privada”, agregó.

#ATENCION Estudiantes de la Universidad de Envigado denuncian tratos degradantes, comentarios discriminatorios y homofóbicos de un profesor de Derecho. ¿Qué opinan? ⚖️🤷🏻‍♂️🧐 pic.twitter.com/JYI1Hy5nag — Globo Enfoques (@GloboEnfoques) August 3, 2021

Rápidamente su declaración se volvió viral y sus alumnos expresaron su disconformidad por medio de las redes sociales. “La forma en la que este señor habla no es la adecuada para referirse sobre un tema tan delicado y menos sobre una comunidad. Tampoco es la forma de expresarse en una clase. ¿Qué clase de formación profesional es la que se espera de él?”, escribió un estudiante.

Mediante un comunicado, la institución educativo rechazó la declaración del docente y manifestó que se llevará a cabo el debido proceso administrativo.

“Rechazamos categóricamente toda manifestación personal que afecte la dignidad e integridad del ser humano”, indicó la Institución Universitaria de Envigado.

La Institución Universitaria de Envigado rechaza categóricamente toda manifestación personal que afecte la integridad y dignidad del ser humano#EnLaIUESomosIncluyentes pic.twitter.com/WpJn8apTUO — Institución Universitaria de Envigado (@IUEOficial) August 3, 2021

