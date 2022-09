Elysse, aparentemente de Reino Unido, sabe muy bien lo que quiere y no tiene problema en decirlo. Ella es una mujer que decidió quedarse soltera “para siempre”. En un video que publicó en su cuenta de TikTok (@elysseistheword), reveló los motivos, volviéndose protagonista de un clip viral.

La mujer fue muy clara desde el comienzo de la grabación. Según sus palabras, la idea de tener citas le repugna. “No quiero estar cerca de nadie. No quiero tener que enviarle un mensaje de texto a alguien y preguntarle cómo está o qué ha estado haciendo. Me importa una mie***”, dijo.

“O que alguien me pregunte qué he estado haciendo. Vete a la mie***. Solo prepárame algo de cenar”, agregó Elysse, quien ama bastante su propia compañía. “¿Es alguien más así?”, consultó después en la descripción de su video.

A raíz de esa pregunta, muchas personas no dudaron en indicar que también son así y, por ende, aplaudieron la decisión que tomó. Debido a esas constantes reacciones, la mujer comentó: “Es tan hermoso ver a tanta gente feliz y soltera”.

¿Aún no has podido ver el video que difundió Elysse en TikTok? No te preocupes, ya que en esta nota serás capaz de mirarlo sin ningún problema. ¡El clip apunta a ser uno de los más reproducidos de todo el mes!

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: