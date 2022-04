Las parejas sueñan con una boda perfecta, pero a menudo el estrés está presente en los días previos. Para evitar cualquier tipo de problema, una pareja de Estados Unidos decidió poner reglas a sus invitados: “no se prohíben niños” y tampoco llevar a “uno más”. El video se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios debatieron al respecto.

Kaytlyn Rosko tiene 26 años y desde el 2015 trabaja como fotógrafa de bodas en Colorado. Las ceremonias, según declaró a New York Post, las conmueven hasta las lágrimas por la unión de cada pareja. “Soy una romántica, gobernada por Venus y el amor”, dice la joven.

Hoy Katylyn es la protagonista de su propia historia. Se comprometió con su novio Tyler Wyatt, de 31 años, y ambos ya están acelerando los preparativos para su matrimonio.

Sin embargo, a diferencia de las bodas que le tocó capturar con su cámara fotográfica, Katytlyn y su novio han decidido poner estrictas reglas a sus invitados. En su cuenta de TikTok, publicó un singular video donde señala algunos puntos que deben respetarse.

“No se permite invitado, “hay un código de vestimenta”, “los niños no están invitados”, fueron algunos de los mensajes que dejó la pareja en el video, que superó los 12 millones de reproducciones y más de un millón de likes desde el último sábado.

Usuarios a favor y en contra

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de los usuarios apoyaron a la joven fotógrafa en su decisión. Sin embargo, otros cibernautas no estuvieron de acuerdo con el hecho de no poder invitar a una persona más a la boda.

“Sabía que la forma en que quería organizar mi boda no era tradicional, pero había un montón de novias como yo que lo querían de esa manera [pero] simplemente no estaban seguras de si estaba bien hacerlo. ¡Quería mostrar que también estamos nerviosos, pero que creemos que tu día debe ser TU día!”, declaró Rosko.