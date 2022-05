El reconocido peleador ruso Daniyal Elbaev se enfrentó en un combate de MMA (Artes marciales mixtas) a PolnoeTV y Alexey Belyaev, dos influencers que lo superaban por 226 kilos. La pelea, organizada por la marca Epic Fighting Championship, se volvió viral y generó polémica en redes sociales.

Elbaev, también conocido como ‘T-34′, no solo debió lidiar con la desventaja numérica, ya que fue un enfrentamiento de dos contra uno, sino también con la gran diferencia en cuanto al peso de los contrincantes.

Según el medio Infobae, Daniyal compitió hace poco en la categoría peso pesado con 147 kilos, mientras que PolnoeTV y Alexey Belyaev arrojaron 200 y 173 kilos en la balanza, respectivamente.

Pese a la gran expectativa que había generado la pelea, esta apenas duró unos 22 segundos. Elbaev se las arregló para salir victorioso tumbando a golpes primero a PolnoeTV. Poco después, hizo lo mismo con Belyaev.

La insólita pelea entre un luchador profesional de MMA y dos influencers que lo superaban por 226 kilos

Tras ver que los influencers no podían ponerse de pie, el árbitro decidió poner fin al combate.

Cabe agregar que, aunque PolnoeTV fue capaz de ponerse de pie nuevamente para luchar en solitario contra Daniyal, este volvió a vencerlo tras una rápida serie de golpes al rostro.

El enfrentamiento, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios: “Esto es tan malo que es bueno, me encanta”; “qué acabo de ver”; “son muy malos luchadores”; “lo que me parece gracioso es que las personas subidas de peso siempre creen que son rudas”; “el peleador parece ser un buen tipo. No golpeó más fuerte de lo que necesitaba para terminar el trabajo”, fueron algunas de las reacciones que generó la controvertida pelea.

Cómo empezar a aprender artes marciales mixtas (MMA)

Las artes marciales mixtas (o MMA, por sus siglas en inglés) son un deporte de lucha emocionante que demuestra una variedad de disciplinas marciales en todo el mundo, señala el portal es.wikihow.com.

Para iniciar en este deporte, puedes tomar en cuenta las siguientes claves: