Nuestras madres siempre serán las primeras que se pondrán al frente para defendernos de cualquier peligro y una mamá de Argentina es la mejor muestra de esto, pues cuando salió a la calle con su hijo mostró las herramientas con las cuales lo defenderá de los ladrones. El video se hizo viral en TikTok y desde entonces ha causado miles de risas, pero también sentidos halagos.

Con ella el peligro no existe

Luis Minaj (@luisminaj1) compartió el clip el 11 de noviembre donde sale a pasear por la noche, pero acompañado de su progenitora: “le dije a mi mamá que me acompañe para que no me roben porque era tarde. Mi mamá en corto”.

Dicho esto, vemos a una mujer abrigada en medio de las calles no tan iluminadas, de pronto, sin previo aviso, muestra a su hijo un afilado cuchillo de mango blanco, lo blande con experticia, con una sonrisa pícara en el rostro, para luego raspar el asfalto con el arma blanca, pero cuando se yergue despliega movimientos más elaborados como si de una posición de combate se tratase.

Mira aquí el video viral

“Por los hijos lo que sea”

El video se hizo viral en muy pocas horas, pues acumula más de 2.3 millones de reproducciones, solo en TikTok, donde miles de usuarios no paran de reír con esta intrépida mamá que no teme a la delincuencia.

Algunos de los más hilarantes fueron: “encima, hace poses de artes marciales”, “tu mami me representa”, “esa es una verdadera mamá. Que Dios la proteja siempre”, “así somos las mamás, damos la vida por los hijos”, “a la mamá no le falta barrio, al barrio no le falta mamá”, “por los hijos lo que sea”.