Marsella Reynolds es una madre de México que usa su cuenta de TikTok (@marsellareynolds) para compartir sus opiniones sobre la maternidad y la crianza. Precisamente, no hace mucho dio a conocer, a través de un video viral, que está en contra de las tareas escolares. A continuación sabrás todo lo que mencionó al respecto.

Al inicio del clip, la progenitora expresó que no le importaba que la ‘cancelaran’ por simplemente decir lo que piensa. “Hay países donde no hay tareas y tienen mejor nivel educacional que México”, sostuvo después, poniendo como ejemplos a Francia, Bélgica y Finlandia.

“Yo estoy completamente en contra de las tareas que tienen a mi hijo sentado, escribiendo, pensando, estresado. Y que estoy yo nada más al lado dándole ánimos y que él: ‘Mamá, es que todavía me falta dibujar 50 peces’. Pero estoy a favor de aquellos ejercicios que permitan tener tiempo de calidad papá e hijo, siempre y cuando no exceda la media hora. No del tiempo de calidad, sino de la actividad”, recalcó.

“Si, por ejemplo, tú le dejas a tus alumnos de tarea hacer un collar con cereales, los papás y los niños vamos a estar entretenidos, vamos a estar pasando tiempo de calidad… Y hay varias que permiten justamente que este tiempo de calidad se lleve a cabo. Y así, pues, dos pájaros de un tiro”, precisó segundos más tarde.

Luego de ello, indicó que, debido a que es una madre que trabaja, sabe perfectamente que los horarios escolares no son compatibles con una jornada laboral promedio. “Yo jamás he encontrado un horario donde yo entre poquito después que mi hijo y salga poquito antes que él de la escuela”, dijo.

Mira aquí el video viral

Por esa razón, cuando los padres terminan de trabajar, deben actuar rápidamente para atender a sus hijos. “Es una realidad que los papás estamos estresados y claro que se nos va a complicar muchísimo más tener paciencia si ya estamos estresados y llevamos 2 horas sentados en la mesa con los niños tratando de que se aprendan unas tablas de multiplicar o tratando de que dibujen 50 peces”, manifestó.

“Permíteles ser niños en la casa”

También indicó que, por ejemplo, su hijo duerme a las 7 de la noche para que pueda llevar una rutina saludable de sueño. “Eso significa que a las 6:30, a más tardar, lo estoy bañando. Eso significa que si tú le dejas 2 horas de tarea, él ya no tuvo tiempo de ser niño. Él llegó, comió, a hacer tarea, a bañarse y a dormir. Y el que duerman temprano es una necesidad fisiológica por un mejor rendimiento escolar, así que no digan: ‘Pues, duérmelo a las 9 de la noche’. No. Aparte de eso, mi esposo y yo queremos tiempo en pareja porque es necesario para seguir siendo un matrimonio feliz. Pero es que de verdad siento que no les permiten ser niños. Ya fueron estudiantes en la escuela. Permíteles ser niños en la casa”, señaló.

Casi al final de su video viral, la madre volvió a dar un mensaje contundente: “Yo sé qué tipo de estimulación es la necesaria, qué tipo de ejercicios lógico matemáticos son necesarios, de lectoescritura, pero yo no estoy a favor de que lo saturen tanto, a tal grado de que vivan siendo estudiantes porque, entonces, dónde queda esa infancia”.

Profesoras comentaron la publicación de la madre

Las palabras de la progenitora no tardaron en causar revuelo. Muchos padres de familia entendieron su posición y le dieron la razón. Incluso hubo profesoras que comentaron su publicación para dejar en claro que estaban de acuerdo con ella y que si es que mandan tareas es porque se ven obligadas a hacerlo por distintos factores.

