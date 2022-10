TikTok ha quedado impresionado con Erica Pérez ¿por qué? Pues la mujer de los Estados Unidos tiene 5 hijas, pero se hizo tendencia en esta red social por convencer a su pequeña de 5 años de tomar leche materna, pero a cambio de un premio: una deliciosa barra de helado.

Probando una leche diferente

La niña se llama Summer e, inicialmente, se mostró renuente, pero finalmente aceptó: “¿Estás lista para probar mi leche?”, se le escucha decir a la mujer de 29 años, mientras le nena asentía con la cabeza en el video que viene acumulando poco más de 3.2 millones de reproducciones.

Y es que Erica acaba de dar a luz a su segundo grupo de gemelas, razón por la cual ofreció a la niña un poco de su leche y, primeramente, aceptó con gusto, pero al percibir el olor se le hizo una tarea difícil de realizar: “huele asqueroso, no como la leche de verdad que bebemos”.

Su madre insistió, pero el asco por el olor que sentía Summer era imposible de camuflar, ni siquiera resultó tapándose la nariz. Tras esto, colocó un lápiz entre sus labios: “está bien, lo hará”, dijo resignada.

Summer vence su “asco”

Ella intentó, pero no pudo, tras lo cual comenzó a reír de forma nerviosa. Ante esto, Erica interviene: “está bien, voy a contar hasta 20 y tienes que beberlo, si no lo bebes a los 20, entonces no obtienes el helado”.

Cuando su mamá iba en la cuenta de 5, Summer tomó valor y se lo bebió, pero de inmediato se arrepintió: “¡Eso fue asqueroso!”, gritó Summer: “olía a melones de coco con fresas y algunas papas fritas picantes”.

“Realmente querías ese helado ¿no?”, dijo la mamá, mientras la pequeña agrega: “mi mamá es asquerosa, ella hizo esta leche. Ella es la asquerosa madre vaca”, mientras coge y saborea su helado.

De inmediato, los comentarios de los usuarios de TikTok no se hicieron esperar: “apuesto a que no volverá a hacer eso”, “Dios mío, me amordacé con ella”, “ella va a estar muy saludable”.