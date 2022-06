Muchas personas usan las redes sociales para dar a conocer sus logros, sus pertenencias, su felicidad por algún hecho, etc. Siguiendo esa línea, una madre de Estados Unidos, que tiene 3 niños, optó por mostrar en TikTok (@beautyandherbabiess) lo limpia que está su casa. A raíz de ello, recibió críticas.

“Nunca normalizaré una casa sucia”, comenzó diciendo la progenitora en el clip mientras les daba a sus seguidores un recorrido por su vivienda. También reveló que tanto ella como su pareja trabajan, además de tener la obligación de mantener a sus hijos, pero siempre se dan un tiempo para dejar las cosas en orden. “Se llama prioridad”, recalcó.

“Se puede mantener una casa limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si es importante para ti, harás tiempo. No es imposible”, manifestó después. Todo lo que dijo, al parecer, no gustó bastante a los usuarios.

Y es que los internautas no dudaron en criticarla. “Le estás enseñando a tus hijos que las apariencias importan más que el tiempo de calidad. ¡Impresionante!”, comentó uno, de acuerdo a The Sun. “No hay nada de malo en una casa limpia, simplemente no entiendo por qué golpeas a los demás, dale tiempo, el karma siempre hace sus rondas”, manifestó otro.

“¿Quieres una recompensa?”, también puso un usuario. El video de la madre, en menos de una semana, ya acumula más de 280 mil reproducciones en TikTok. Por otro lado, cabe recalcar que ella ya anunció que está esperando su cuarto bebé.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: