Tu celular, ¿es ayuda o distracción? Si bien te permite comunicarte de manera rápida y sencilla, a veces la presencia de este aparato altera la concentración y resta eficiencia en tus labores diarias, ocasionado accidentes caseros. Bueno, así le pasó a una mujer mientras estaba cocinando.

Mediante la plataforma de TikTok, la joven Fernanda Livas (@fernandalivas) publicó una incómoda experiencia que le tocó vivir. Como se puede apreciar en el video viral, ella y su madre se encontraban sentadas en la cocina de su casa.

Mientras la estufa se mantenía prendida, la señora se distrajo con su teléfono celular y provocó que las tortillas cambien de color debido al exceso de tiempo en el fuego. Al percatarse de esto, Fernanda hizo zoom hacia el sartén y alertó a su progenitora.

Mira aquí el video viral

“Está bien bueno el chisme y las tortillas se andan quemando”, le indicó la chica a su mamá, que de inmediato mostró una cara de asombro y se levantó de su silla para ‘rescatar’ la comida. En cuanto a las reacciones, la grabación acumuló 10 millones de reproducciones.

Hilarantes comentarios

En ese sentido, el clip de @fernandalivas generó opiniones divididas. Muchos cibernautas se burlaron de la situación; en cambio, algunos usuarios criticaron a la madre de Fernanda por su descuido. “Yo cuando me dejan viendo el arroz”, escribió un internauta. “No me burlo porque podría ser yo”, sostuvo otro.

Ante las numerosas consultas sobre si su madre la regañó por no avisarle a tiempo, Fernanda mencionó: “Ya ni me dijo nada porque ella fue la que me sentó para comer y ella las calentaba”.

