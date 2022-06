Monica Brady es la madre de esta historia. Ella vive en Michigan, Estados Unidos, y ha impactado bastante en las redes sociales porque dio a conocer el motivo por el que permite que su hija de 9 años tenga una mini nevera con dulces en su cuarto.

En su cuenta de TikTok (@midwesternmama29), la progenitora compartió con sus seguidores un video donde ella reabastece el mencionado electrodoméstico, dejando en claro que el aparato se encontraba en la habitación de la pequeña.

Ella, de acuerdo a The Sun, colocó dos botellas pequeñas que llenó con agua, además de otras cuatro de bebida azul de la marca Hawaiian Punch. También introdujo un táper de vidrio lleno de chocolates Kit Kat. Pero eso no es todo, pues en la mini nevera añadió otros dulces, como M&M de chocolate con leche, bocadillos de frutas Juicefus, etc.

“¿Creo que mantener los bocadillos y el chocolate al aire libre desarrolla una mentalidad más ‘saludable’?”, comentó un usuario sobre lo que dio a conocer la progenitora. “No es algo que tengamos que DISFRUTAR y ABRAZAR”, agregó. Monica Brady, luego de leer lo que puso el internauta, dio a entender que permite que su hija de 9 años tenga una mini nevera con dulces en su cuarto porque de esa manera evita que a ella se le antoje comer desmesuradamente esa clase de productos.

“¡Exacto! Mis hijos están tan acostumbrados a que todo esto esté presente, realmente no se dan atracones”, respondió la madre. Cuando le preguntaron cuánto tiempo suele tardar en estar vacío el electrodoméstico, ella dijo: “¡Un rato!”. Y es que la menor, según manifestó Monica, no abre la mini nevera a menudo, solo lo hace cuando sus amigos están en casa.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: