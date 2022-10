Son muchos los jóvenes que esperan a tener la mayoría de edad para poder hacerse un tatuaje. Aunque se trata de una decisión personal, los padres, en la mayoría de casos, no suelen estar de acuerdo con esta idea.

Justamente, una madre de Sinaloa, México, dejó en evidencia su indignación al descubrir que su hijo había decidido marcarse la piel. Su reacción, captada en video, se viralizó en TikTok.

En las imágenes se puede ver que un joven se acerca a su progenitora y le muestra la inscripción que se acababa de hacer en el brazo.

Al verlo, la madre queda consternada y se tapa la cara con ambas manos para hacer saber su molestia.

“¡Qué!”, dijo la señora, justo en el momento en que su hijo le pedía que leyera lo que decía su tatuaje, que se trataba de una frase con dedicatoria para ella.

Esto le importó poco a la mujer, quien terminó abofeteando al joven. “Les dije que no quería. Yo no estaba jugando (…) Me va a dar un infarto si no me haces caso”, gritó ella, mientras sus demás familiares no dejaban de reír.

Las cosas no quedaron allí, pues la madre entró a su casa para salir con una correa en sus manos. “No me respetan, yo les dije que no”, expresó, bastante ofuscada.

El clip generó opiniones divididas

El registro, además de volverse viral con más de 2 millones y medio de reproducciones, generó un debate entre lo que los hijos pueden hacer y no.

“Por qué piensan que yo no tengo tatuajes a mis 35 años porque mi papá también me va a traer con el cinto”; “No por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”; “Yo tengo tatuajes y el día que mis hijos se quieran hacer uno yo se los pago siempre y cuando ya estén a una edad adecuada”; “Mi hija tiene 15 y ya me pidió permiso, le dije que sí a los 18, yo misma la voy a acompañar. Qué mejor que uno sepa lo que hacen y tengan precauciones”: “Cada familia y sus creencias, pero un tatuaje no te hace delincuente y una corbata no te hace buena persona”; escribieron los usuarios.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.