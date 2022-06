Lo que fue un gran misterio, ahora es una anécdota. Kelsey es una madre de Estados Unidos que estuvo confundida por mucho tiempo, pues ella y su familia se enfermaban todos los lunes y nadie sabía cuál era la causa. Esa situación vivieron durante 2 meses. Ahora, la progenitora ya conoce qué es lo que originó el problema. Brindó esa información en un video que publicó en TikTok (@kelsewhatelse).

En dicho clip, la mujer indicó que los lunes, durante 9 semanas, ella, su esposo y su hijo pequeño, tenían 12 horas de fiebre, seguidas de unas 12 horas de calambres estomacales o diarrea. “Y no pudimos averiguar por qué estábamos enfermos”, recalcó después.

Curiosamente, su bebé fue el único que no se enfermó. Ello confundió más a la familia. “Limpiamos toda la casa. No invitamos a nadie durante dos meses”, recordó Kelsey, quien también aseguró que no vieron a ninguna persona porque pensaron que podían enfermarla.

Cuando eventualmente ella fue al hospital, un médico le indicó cuál era la causa de todo. “Sus ojos se iluminaron y dijo ‘la mantequilla de maní’”, contó la mujer. El profesional de la salud, de acuerdo al New York Post, se estaba refiriendo al hecho de que varias compañías retiraron productos que contenían mantequilla de maní de la marca Jif, luego de un brote de infecciones por salmonella.

“Yo estaba como ‘no, eso no puede ser posible’”, dijo Kelsey. Cuando regresó a casa, le contó a su esposo lo que le había dicho el médico y se puso a revisar la mantequilla de maní que tenían. Hasta ese momento, no encontró ningún producto relacionado al retiro anterior mente mencionado.

Es ahí donde su pareja le preguntó qué pasaba con las tacitas de mantequilla de maní. Al escuchar ello, la madre no sabía a qué se refería con tazas, hasta que volvió a buscar. “En el fondo de la despensa encontré tazas individuales de mantequilla de maní con chips del tamaño de un refrigerio que no tenía idea de que existieran”, aseveró. “Efectivamente, son las tazas de mantequilla de maní contaminadas con salmonella”, agregó.

Según explicó, ella usaba un frasco grande de mantequilla de maní durante la semana, pero los fines de semana, cuando su esposo preparaba el desayuno, usaba la taza. Es por eso que todos estaban enfermos los lunes.

“Resulta que nos hemos estado envenenando con salmonella durante nueve semanas”, manifestó. A su vez, indicó que la razón por la que ninguno supo el motivo es porque usaban la porción del tamaño de un refrigerio y nunca fue lo suficiente como para que vayan al hospital.

