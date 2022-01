Los padres de familia pueden cometer errores, pues no son perfectos. Precisamente, en esta nota hablaremos sobre Emily Vondrachek, una madre que vive en Estados Unidos. Ella ha dado que hablar en las redes sociales porque reveló en un video que durante 2 años ha celebrado el cumpleaños de su hijo en el día equivocado.

“Aquí hay una pequeña historia para permitir que todas las las mamás de los pequeños se sientan un poco mejor consigo mismas. Aquí hay un verdadero impulso de confianza para ti, no para mí”, comenzó diciendo la mujer en el clip que publicó en TikTok a través de la cuenta @thevondyfam.

¿CÓMO SE ENTERÓ LA MADRE QUE HABÍA CELEBRADO EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO EN EL DÍA EQUIVOCADO?

Luego de ello, la progenitora de esta historia contó que acababa de hablar con su pediatra. Dicha persona estaba tratando de facturar su última visita a la compañía de seguros, pero había un inconveniente: Emily sostenía que el cumpleaños de su hijo es el 26 de febrero y la empresa decía que es el 25 del mismo mes.

Ella estaba a punto de llamar a la compañía de seguros para quejarse del error; sin embargo, antes de ello, optó por revisar sus redes sociales para verificar la fecha del nacimiento de su hijo. Es ahí donde se dio cuenta que se había equivocado.

“Durante 2 años he estado celebrando su cumpleaños el 26. Y ahora tengo que llamar a mi pediatra y decirle: ‘¿Sabes qué? Me equivoqué en el cumpleaños de mi hijo’”, manifestó la madre en el video viral compartido en TikTok. “¿Sabes cuál es la peor parte? La peor parte es que es mi hijo del medio”, agregó después. Para finalizar con su relato, Emily sostuvo que ama a sus hijos. “Puede que no celebren su cumpleaños el día correcto, pero lo celebraron al día siguiente”, sentenció.

