El día de la entrega de notas es el momento perfecto para conocer a los padres de los compañeros de aula de tu hijo y, sobre todo, a los docentes que le transmiten sus conocimientos. Sin embargo, muchas veces esta experiencia puede resultar algo incómodo porque cabe la posibilidad de que la maestra sepa secretos de tu matrimonio y todo lo que ocurre en tu hogar.

Ese es el caso de una maestra que se hace llamar “Marisel Hilarious” al grabarse en video, que posteriormente fue subido a su página en Facebook, en el que contó intimidades de las charlas que mantiene con sus alumnos.

“Yo sé todo lo que pasa en sus casas”, empieza explicando la docente mientras añade que “mañana es el día para ir a hablar con los maestros de sus hijos” y para ella, según lo que se escucha en el clip viral, es una fecha importante porque conocerá a sus “best friends” (mejores amigos).

¿Por qué los llama “best friends”? Según Marisel, sus alumnos tienen la costumbre de contar todo lo que ocurre en sus casas y de esa forma llega a conocer tanto a los padres sin tener el honor de haber intercambiado palabras o visto en alguna presentación escolar.

“Lo que usted come, lo que no come, de quién se alejó, a quién no dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma... Yo lo sé todo”, detalla la docente, con humor.

Mira el video viral

Por último, la docente Hilarious hace un llamado a los padres de familiar de acudir a la entrega de notas porque de esa forma conocerán al docente que está a cargo de la educación de su hijo en la escuela.

Por su parte, ella prometió ser una tumba que guarda todos los secretos de los padres de sus alumnos, pero tampoco descartó que algún día vaya a revelar alguna intimidad durante el semestre. El video rápidamente se viralizó en la red de Facebook.

¿Cómo debe ser un docente con los padres de familia?

El vínculo entre docentes y padres de familia que hoy se requiere, debe basarse en aspectos como la corresponsabilidad, reciprocidad, respeto, cordialidad, compromiso, colaboración y comunicación constante.

