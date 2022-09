Un buen maestro no se define por su grado académico o dónde ha estudiado, sino por formar, educar y, sobre todo, enseñarles los valores. Esta profesora mexicana predicó con el ejemplo al regalarle unos zapatos nuevos a su alumno al saber que llevaba unos tenis rotos. El video es viral en TikTok y ha conmovido a miles de usuarios.

Su nombre es Benita Cervera y es una profesora mexicana que constantemente sube divertido contenido a TikTok sobre las cosas que le pasa. Recientemente, la joven compartió uno que ha tocado los corazones de miles de usuarios.

Según Cervera, un alumno llegó a clases con los zapatos rotos y decidió sorprenderlo con algo que nunca olvidará. ¿De qué manera? Con unos tenis nuevos. El menor nunca esperó un detalle así por parte de la profesora.

“Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos. Hoy se llevó una sorpresa”, escribió Benita, quien grabó la tierna reacción del pequeño al ver lo que había dentro de la misteriosa caja.

¿Le gustó? Por supuesto que sí. El niño, quien en seguida se puso los zapatos nuevos, agradeció el gesto que tuvo la docente y le dio un fuerte abrazo. Toda esta escena fue registrado en video y subido posteriormente a la red TikTok, donde rápidamente se viralizó.

Se ganó el respeto en TikTok

Los internautas no tardaron en reaccionar a las imágenes y llenaron de elogios a la profesora mexicana. “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, escribió una usuaria, quien aplaudió el accionar de la joven con el estudiante.

Tras el impacto que tuvo el video, Benita agradeció los miles de mensajes que le hicieron llegar. “Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios y bendiciones. La verdad es hermoso poder ayudar con amor”, agregó. A la fecha, el video cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

