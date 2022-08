A veces el uso de las redes sociales puede generar varios problemas y esto lo sabe perfectamente Nicole Johnson (@nicoleybridget3). Mediante TikTok, la profesora de 29 años subió un clip sin imaginar que terminaría de ‘patitas en la calle’ debido a la publicación.

Durante ocho años, Nicole estaba trabajando como profesora de educación especial en un colegio de Minnesota (Estados Unidos). Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando decidió bromear sobre una experiencia en la plataforma asiática, informó Yahoo.

La echaron del trabajo por broma en TikTok

A través de su cuenta, la mujer compartió una grabación donde apareció bebiendo un vaso de café con la siguiente leyenda: “Yo les digo a mis compañeros de trabajo que no puedo llegar temprano porque tengo hijos, pero llego con un Starbucks todos los días”.

Después de publicar el video, las encargados de la institución se comunicaron con Nicole para anunciarle que estaba despedida por una falta a la ética de trabajo. Antes de esta medida, la mujer recibió una suspensión administrativa y sostuvo varias reuniones con el equipo de recursos humanos.

De acuerdo con la docente, el compañero de trabajo responsable de su expulsión tiene 60 años. Él había encontrado aquella broma de casualidad y, sin pensarlo dos veces, imprimió una foto del video a todo color para reportar el hecho ante las autoridades.

Nicole también aseguró que la escuela malinterpretó el hashtag #FYP, colocado en la descripción del polémico clip, como un “F* you people”. Sin embargo, ella intentó explicarle que en realidad significaba “For you page”.

“Puse este TikTok, ni siquiera pensé que alguien iba a hacer algo con él. No pensé que me despedirían por eso porque no pensé que fuera poco profesional. No dice malas palabras, no es negativo, no es acosador”, comentó Johnson.

