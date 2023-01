Antes existía una frase que rezaba “al maestro con cariño”, pero para un alumno de los Estados Unidos esto no tiene ningún sentido, pues pese a su corta edad no se midió para lanzarle insultos de grueso calibre a su profesor quien contuvo el aliento durante varios minutos, pero, finalmente, estalló el cólera y se enfrascó en una ardua pelea a puño limpio con el faltoso adolescente en plena clase, el cual fue grabado en video y no tardó nada para hacerse viral.

Todo ocurrió durante una clase de música del Maywood Academy High School del sureste de Los Ángeles, California, donde vemos a un muchacho de 14 años con una actitud amenazante delante de Marston Riley (64), su profesor quien, inicialmente, solo observaba y escuchaba con pasividad los constantes y cada vez más gruesos insultos del estudiante.

En un momento, el chico lanzó un objeto que tenía en las manos, además de continuar con sus improperios sin cansancio; el docente lo mira fijo, intentando contener la rabia y la humillación, pues lo que estaba soportando era delante de un salón repleto de alumnos donde muchos tan solo observaban, mientras otros parecían disfrutar del incómodo momento.

La furia del maestro

El hombre, inclusive, retrocede para evitar que la situación escale, pero el muchacho lo sigue, insistiendo en los ataques verbales, pero pronto el clímax llegó a su punto más álgido cuando el profesor lanza un primer golpe que, por poco, impacta en el rostro del muchacho quien no perdió tiempo para responder.

La pelea fue tal que tuvieron que llegar una serie de docentes para poder separarlos y calmar al adolescente quien, más exaltado que al inicio del clip, seguía insultando al sujeto.

¿Qué provocó la pelea?

Cuando el hecho llegó a los medios estadounidenses, estudiantes del instituto declararon a KTLA que la gresca se inició cuando Riley pidió al adolescente de 14 años que dejara el salón por no vestir el uniforme adecuadamente, pero este se negó, quien no dudó en lanzar insultos, muchos de estos de corte racista, pues el docente es afroamericano.

Sin embargo, el docente sería arrestado por “abuso infantil”, pero fue liberado tras pagar la fianza; poco después, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles desestimó el caso.