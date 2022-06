Con tan solo 15 años, Mandy Nazé (@biendansapeau), protagonista de esta impactante historia viral, afrontó una difícil etapa, ya que los médicos le diagnosticaron “acné noduloquístico” y su vida cambió. En aquel momento (2007), su rostro, frente, pecho, cuello y espalda estaban afectados; además, tenía una gruesa capa de pus que le generaba bastante dolor.

Meses después continuaron los problemas para Mandy, porque encontró un quiste en la ingle causado por una dolorosa afección de la piel que provocó cicatrices. Esta noticia afectó su autoestima y sintió que no podría llegar a tener intimidad con nadie, pues “tenía miedo de que mis abscesos, quistes y granos le dieran asco a mi pareja a pesar de que sabía que me amaba”,

Cambio rotundo

“Todo esto afectó mi vida amorosa especialmente. Mis relaciones se volvían muy difíciles, no quería lidiar con la intimidad. No quería que me vieran. Lo más difícil de esta enfermedad de la piel es la imprevisibilidad. Nunca se sabe cuándo ocurrirá un nuevo brote y, cuando ocurre, uno se pregunta cuánto durará”, relató Nazé.

Debido al cuadro severo de acné, Mandy cancelaba “actividades planificadas con amigos en el último minuto” y terminaba aislándose “socialmente porque no puedes vivir de la manera que quieres”.

Cómo se curo

Durante más de una década, la mujer pasó por todo tipo de tratamientos. Sin embargo, nunca perdió la esperanza y apostó por una solución totalmente natural que incluye una dieta saludable, plantas medicinales, masajes linfáticos y aceites vegetales, informó The Mirror.

Afortunadamente, el acné se redujo significativamente y su vida, por fin, empezaba a cambiar. “Me siento mejor con mi piel porque finalmente puedo disfrutar de una vida normal”, reveló. A través de su cuenta de Instagram, Nazé publicó un video de su impresionante transformación.

En su reflexión final, la fémina de 29 años recomendó “a todos aquellos que sufren de enfermedades de la piel es que es normal desvalorizarse a veces pero hay que creer que vales más que tu piel. Ámate porque nadie lo hará mejor que tú”.

