Lo que parecía ser una aventura animal, se convirtió en un momento de terror para una familia y su mascota. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) está acostumbra a intervenir en todo tipo de situaciones, pero lo que ocurrió hace unos días fue digno de llamar la atención, pues resulta que un mapache se quedó atorado en el baño de una casa luego de perseguir a un perro. Tras varios minutos logró ser rescatado y las imágenes se volvieron viral en YouTube.

Los habitantes de un hogar en la Columbia Británica contaron que su can de tamaño mediano fue atacado por el mapache en su patio trasero. Ante el susto, el animal entró corriendo para protegerse, pero quien parecía ser su verdugo lo siguió.

Según la RCMP de West Shore, los agentes que no suelen actuar ante llamadas sobre vida silvestre al no ser su especialidad, fueron requeridos en una casa en Langford y acudieron porque la Línea de Emergencia de Control Animal no estaba disponible.

La liberación del mapache que atacó a perro

“El propietario llamó a la policía en busca de ayuda para sacar al mapache, mientras que otro denunciante llamó a la policía informando que había gritos provenientes de la casa, sin duda debido al mapache invasor”, compartió West Shore RCMP en un comunicado de prensa.

Con la ayuda de un palo para perros y un palo de lacrosse, los oficiales pusieron manos a la obra para ayudar a la familia hasta que lograron capturarlo. Luego de esto lo retiraron de la casa y lo liberaron en la naturaleza.

La Real Policía Montada de Canadá compartió el video en su canal de YouTube y rápidamente se volvió viral, pues esas situaciones no suelen ser cotidianas.

