Kelly Mills es una maquilladora de novias que vive en Melbourne, Australia. Hace poco, ella ha causado sensación en TikTok (@kellyrosemua_) porque difundió un video donde reveló qué cosas nunca haría en el día de su boda (para ser más exactos, en la mañana). No desesperes que aquí te contaremos todo.

En el clip, la mujer enfatizó la importancia de no tener gente innecesaria mientras la novia se prepara. “Número uno, nunca tendría personas en la sala que no necesitan estar allí. Las únicas personas en la habitación seremos yo, mi cortejo nupcial y tal vez mamá, si tiene los nervios bajo control”, indicó, según The Sun.

“Nada de niños, a menos que sean míos o de mis fiestas nupciales. Eso es todo. Luego tu fotógrafo, tu estilista y tu maquillador. No debería haber nadie más allí. Más gente, más estrés”, agregó Kelly.

Después, la maquilladora habló sobre algo que las novias estresadas pueden llegar a no recordar. “Número dos, nunca olvidaré alimentarme e hidratarme, mi cortejo nupcial y mis proveedores. Es una gran mañana y un gran día, y por hidrato me refiero a agua, café, mimosas”, aseveró.

También Kelly se refirió al tema del tiempo. “Número tres, nunca permitiré solo 20-30 minutos entre prepararme y salir para la ceremonia. El fotógrafo necesita al menos una hora para que te vistas después de peinarte y maquillarte, tomar tus fotos y luego irte al lugar sin estar súper estresado”, dijo.

La maquilladora no dudó en recomendar, de acuerdo a la citada fuente, que las novias utilicen una mascarilla de sábana para asegurarse de que su piel luzca inmaculada durante el día de la boda. “Número cuatro, nunca lo olvidaré. Mis máscaras de tela para usar, para usar de 30 minutos a una hora antes de maquillarse. Brillando todo el día”, recalcó.

Finalmente, Kelly destacó la importancia de que las novias se aseguren de disfrutar la mañana de su gran día. “Y número cinco, posiblemente el más importante, nunca permitiré que las vibraciones no sean inmaculadas en la mañana de mi boda”, indicó.

“Estoy hablando de música, estoy hablando de bebidas, estoy hablando de cámaras polaroid, lo que sea, para traer las vibraciones. Ese momento es solo para ti, hazlo divertido, es la mañana de tu boda, no debería ser más que momentos felices y buenos”, sentenció la maquilladora de novias. Su video es un verdadero éxito en TikTok.

