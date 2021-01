Si has escuchado de los actores de método, prepárate porque esta nueva especialización te dejará boquiabierto. Un video viral de una actriz acaparó la atención de los usuarios de TikTok y otras conocidas redes sociales por sus imitaciones de grandes estrellas de Hollywood como Keira Knightley, Owen Wilson, Emma Stone, entre otros, usando la “actuación de bocas”, que consiste en emular casi a la perfección sus peculiares formas de mover sus labios.

En declaraciones a la agencia de noticias PA, reproducidas por el portal independent.ie, Mary Elizabeth Kelley (30) de Los Ángeles, Estados Unidos , precisó que comenzó a generar contenido para TikTok “entre audiciones” recreando varios reconocidos acentos, talento que comenzó a pulir después de inspirarse por la particular forma de expresarse de Johnny Depp en las películas de Pirates of The Caribbean.

“Soy una gran cinéfila y televidente y siempre intento incorporar los movimientos de la boca y las idiosincrasias de los actores para mi formación y por diversión. (…) ¡Adoro imitarlos y hacer acentos y cosas así, así que pensé que sería divertido mostrar a todos los intérpretes que actúan con sus bocas!”, precisó sobre su exitoso video viral de TikTok que no tardó en ser replicado en Twitter, donde genera más y más vistas.

“Una vez que se volvió tendencia, me sentí abrumada y muy agradecida porque a la gente le gustaba y que podía ayudar a alegrarlos en estas épocas tumultuosas. Soy muy afortunada de haber tenido unas cuantas audiciones y algo de trabajo durante la pandemia, pero los castings y las contrataciones, especialmente en Los Ángeles, se han desacelerado tremendamente”, precisó sobre su actual situación laboral.