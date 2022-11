Los canes son los animales preferidos de muchas personas y, por eso, los videos donde son los protagonistas casi siempre acaban siendo un éxito en las redes sociales. Precisamente, en esta nota de Mag te hablaremos sobre Maya, una perrita que se ha ‘robado’ los corazones de muchos usuarios al fingir comer sus galletas para salir a pasear.

El clip en el que se le puede apreciar a la mascota fue grabado y compartido en TikTok por su dueño Alex Douglas (@__douglas_), quien se cree que vive en Estados Unidos con su fiel amiga. A la hora de difundir la grabación, él aseguró, en modo de broma, que ella es una “perra estafadora”.

“Maya sabe que no va a salir a pasear si no come primero… entonces… empezó a hacer como que comía”, explicó el hombre, mientras el video viral mostraba justamente a la perrita haciendo lo que nadie esperaba ver.

Mira aquí el video viral

La cara que puso al final de su actuación

Luego de su ‘actuación’, Maya volteó a ver a su dueño que la estaba grabando. En ese momento, le puso una carita tan dulce que el hombre interpretó rápidamente como: “Ya comí, papá. Ya podemos ir al parque”.

Varios usuarios se conmovieron con el accionar de la perrita e hicieron bromas al respecto. “Yo clarito vi que se acabó todo. Ese plato quedó limpio igual que el piso”, “te fe-li-ci-to qué bien actúas”, “llevála a Hollywood”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación realizada en TikTok.

