Si eres de las personas que duermen ocho horas diarias, pero te acuestas después de la medianoche, probablemente no estés disfrutando de un sueño plácido. Así lo reveló un médico en TikTok y su explicación se volvió viral.

Desde hace unos años, se ha vuelto habitual que las personas se trasnochen, ya sea por trabajo, estudios u otros proyectos. Esto ocasiona que se acuesten pasada la medianoche y, por consiguiente, se despierten tarde.

Si bien algunos cumplen las ocho horas diarias que recomiendan los expertos en salud, se debe aplicar este hábito en una hora totalmente distinta a la que estás acostumbrado, según el doctor Karan Raj, quien es muy activo en su cuenta de TikTok (@dr.karanr).

De acuerdo con el especialista, lo más saludable es acostarse antes de la medianoche; por ejemplo, irse a la cama a las 10:00 p.m. y programar la alarma a las 6:00 a.m.

“Tu sueño se divide en ciclos de 90 minutos durante los cuales tu cerebro pasa de un sueño con movimientos oculares no rápidos (REM) a un sueño con movimientos oculares rápidos”, explicó el doctor Raj.

Luego agregó: “Aunque los ciclos de sueño de 90 minutos se mantienen constantes durante toda la noche, la proporción entre el sueño no REM y el sueño REM cambia durante todo el proceso”.

Según el especialista, que cita Cosmopolitan, la primera parte de la noche está dominada por el sueño “más profundo” y sin “movimientos oculares rápidos”. Sin embargo, durante el amanecer aparece el sueño de movimientos oculares rápidos

“Si te acuestas tarde, tu sueño será muy pesado”

Las personas que se acuestan a la 1:00 a.m. o 2:00 a.m., tendrán un sueño más pesado, lo que les perjudicará al iniciar el día. Es probable incluso que se sientan mareados, según Raj.

El video de la explicación se hizo viral en TikTok y superó el millón y medio de reproducciones. Sobre la teoría del médico, varios usuarios compartieron sus propias experiencias.

“Lo mejor que he dormido hasta ahora ha sido de 5 am a 11 am... nunca me sentí tan despierto”, “¿Es por eso que literalmente nunca me siento bien descansado trabajando en turnos de noche?”, “Tengo 27 años y nunca supe que puede que tenga que cambiar mi patrón de sueño”, fueron algunos de los comentarios.

