Es bien sabido que la mayoría de adultos necesitan al menos 7 horas de descanso para sentirse bien y ser más productivo durante el día. Debido a que esta recomendación no suele hacer distinciones entre géneros, ha causado asombro en redes sociales la afirmación de un médico que reveló el motivo por el que las mujeres deben dormir más tiempo que los hombres.

Patrick Flynn, un médico clínico y quiropráctico que utiliza su cuenta de TikTok para compartir información relacionada a la salud, se volvió viral tras explicar las razones detrás de su consejo.

“Ellas necesitan muchas más horas de sueño”, empezó diciendo el profesional. “Siempre lo explico así: un hombre puede tener 7 u 8 horas de sueño. A veces 6, pero la idea es que una mujer necesita de 8 a 10 horas. La clave de ello es lo que se conoce como reservas hormonales”.

Según Flynn, las mujeres dependen de sus suprarrenales para producir hormonas diariamente. Esto, sin embargo, no sucede con los hombres, quienes producen la mayoría de sus suprarrenales en los testículos.

“Los testículos trabajan mientras el hombre duerma o no”, explica el médico, siendo esta la razón principal por la que las mujeres deben dormir más horas, pues durante el descanso es cuando pueden generar más reservar hormonales.

“Una mujer necesita de 8 a 10 horas para crear las reservas hormonales necesarias para tener un buen día”, concluye el profesional.

La recomendación viral de un médico: “las mujeres necesitan dormir más horas que los hombres”

El consejo del Dr. Patrick Flynn arrasó en TikTok, donde el video superó las 19 millones de reproducciones.

El registro, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones, siendo la mayoría de mujeres sorprendidas por desconocer esta información.

“¿Cómo hacen las personas para encontrar el tiempo para dormir 10 horas?”; “si no duermo 9 horas no funciono bien. Mi familia se burla de mi y me llama princesa, pero me siento tan bien”; “y la gente se pone como loca cuando les digo que duermo 9 horas”; “esto me hace sentir triste porque cada mujer que conozco duerme mucho menos que su pareja masculina”, escribieron las personas.

¿Cuántas horas debe dormir una persona?

Dormir lo suficiente es importante. Dormir bien ayuda a mantener la mente y el cuerpo sanos. Según el portal health.gov, las horas de sueño dependen de la edad de la persona.