Antes de que acabe el 2022, Meño Segovia, un cantante y compositor mexicano, tuvo la gran idea de salir y alegrar el día a muchas personas. ¿Cómo? Regalando pollos rostizados a quienes más lo necesitaban para que puedan celebrar el Año Nuevo con comida. En un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@msegovia2) se puede apreciar al artista realizando tal acción en compañía de su pareja.

Al inicio del clip se deja en claro que ambos vieron a muchas personas necesitadas en la calle. A raíz de ello, fueron a un supermercado local y compraron varios pollos rostizados y tortillas para tacos, los cuales fueron entregando a quienes encontraban mientras iban a bordo de su vehículo.

El accionar hizo felices a muchas personas: desde una madre de familia que iba caminando con sus hijos hasta un hombre en situación de calle. “Yo sé que muchos van a criticar, muchos van a decir que lo hacemos por llamar la atención o algo así. Cuando nosotros empezamos y nos juntamos a vivir juntos, amor, a mí me preocupaba mucho que no tuviéramos una cena de Año Nuevo y cuando caía una tocada e iba a haber dinero para nuestra cena, yo me sentía muy contento porque decía: ‘Mínimo este año vamos a tener cena’”, expresó Meño Segovia.

Mira aquí el video viral

No le iba a importar si recibía críticas por su accionar

“Me vale si critican, me vale lo que digan. Diosito me quiere, Diosito no me deja. Y mientras más tenga en mis manos más voy a apoyar y lo hago de todo corazón. Esta pin*** sensación de ayudar a alguien y darle un taquito o un momento feliz, no me lo quita nadie, así que digan lo que quieran, yo lo hago de todo corazón. No todos tienen un techo donde pasar la noche. No son solo adultos, también hay niños. Más gastamos en tonterías a veces”, recalcó.

Su pareja se mostró muy orgullosa de él

Luego de haber manifestado todo ello, su pareja aprovechó la oportunidad para agradecerle por el buen gesto que tuvo. “En el nombre de todos te doy las gracias. Eres un gran hombre. Te amo mucho. Tienes un corazón muy grandote y pocas personas saben que tienes ese corazón. Estoy muy orgullosa de ti. Muy muy orgullosa de ti mi amor, de lo que haces y es un ejemplo que le estás dando a tus hijos también”, señaló la mujer.

“Qué bonito se siente dar”, colocó eventualmente Meño Segovia como descripción de su video viral, el cual ya posee más de 2 millones de reproducciones. Muchos usuarios, lejos de criticar, aplaudieron su accionar, recalcándole que todo lo bueno que hizo se le iba a multiplicar para él y su familia.

